Эксперты объяснили быстрое распространение коронавируса в Италии

Анализируя ситуацию в Италии, сенатор отметил, что пожилые люди являются самым незащищённым перед новым коронавирусом контингентом. Кроме того, люди старшего поколения уже имеют в анамнезе хронические заболевания. Именно среди них и был зафиксирован наибольший процент умерших от опасной инфекции.