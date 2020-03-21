Эксперты объяснили быстрое распространение коронавируса в Италии

Posted 21 марта 2020, 16:56
Published 21 марта 2020, 16:56
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Известия», такое мнение накануне озвучил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.
Анализируя ситуацию в Италии, сенатор отметил, что пожилые люди являются самым незащищённым перед новым коронавирусом контингентом. Кроме того, люди старшего поколения уже имеют в анамнезе хронические заболевания. Именно среди них и был зафиксирован наибольший процент умерших от опасной инфекции.
«Уже видно, что среди умерших людей большая часть — люди пожилого возраста. Также в стране запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, из-за этого инфекция очень широко распространилась», — считает Владимир Круглый.
Как неоднократно подчёркивали специалисты, коронавирусная инфекция наиболее опасна для пожилых и нездоровых людей. Между тем, уже известны случаи, когда люди старшего поколения сумели быстро побороть данное заболевание.
Так, ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Иране 103-летняя женщина победила коронавирус за одну неделю.