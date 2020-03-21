vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2020, 16:56

Published 21 марта 2020, 16:56

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Эксперты объяснили быстрое распространение коронавируса в Италии

Эксперты объяснили быстрое распространение коронавируса в Италии

21 марта 2020, 16:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Большое количество пожилых людей и несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий стали основными причинами быстрого распространения коронавируса в Италии.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Известия», такое мнение накануне озвучил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.

Анализируя ситуацию в Италии, сенатор отметил, что пожилые люди являются самым незащищённым перед новым коронавирусом контингентом. Кроме того, люди старшего поколения уже имеют в анамнезе хронические заболевания. Именно среди них и был зафиксирован наибольший процент умерших от опасной инфекции.

«Уже видно, что среди умерших людей большая часть — люди пожилого возраста. Также в стране запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, из-за этого инфекция очень широко распространилась», — считает Владимир Круглый.

Как неоднократно подчёркивали специалисты, коронавирусная инфекция наиболее опасна для пожилых и нездоровых людей. Между тем, уже известны случаи, когда люди старшего поколения сумели быстро побороть данное заболевание.

Так, ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Иране 103-летняя женщина победила коронавирус за одну неделю.

Материалы по теме
Временные госпитали закрыты: Китай возвращается к нормальной жизни после эпидемии103-летняя женщина победила коронавирус за одну неделюРоссия поделилась тест-системами для выявления коронавируса с 13 странами
#Новости#Общество#В мире#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика