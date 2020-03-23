Власти Приморья: бассейны — закрыть, больше 50 — не собираться

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает, что в регионе на время нужно приостановить массовые сборы. Под ограничения могут попасть различные спортивные клубы, комплексы, культурные учреждения края. В ближайшее время будет опубликовано официальное постановление.

Олег Кожемяко собрал оперативный штаб из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией с участием различных ведомств. В итоге, были приняты решения для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сообщается, что скорее всего, приморцы не смогут сходить в бассейн. Официальное постановление будет опубликовано на сайте правительства региона в ближайшее время. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нет больных коронавирусом. Некоторые учреждения на всякий случай приостановили свою деятельность.