Власти Приморья: бассейны — закрыть, больше 50 — не собираться

Posted 23 марта 2020, 01:33
Published 23 марта 2020, 01:33
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Олег Кожемяко собрал оперативный штаб из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией с участием различных ведомств. В итоге, были приняты решения для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Сообщается, что скорее всего, приморцы не смогут сходить в бассейн. Официальное постановление будет опубликовано на сайте правительства региона в ближайшее время.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нет больных коронавирусом. Некоторые учреждения на всякий случай приостановили свою деятельность.