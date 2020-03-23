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Posted 23 марта 2020, 01:33

Published 23 марта 2020, 01:33

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

спортзал

Власти Приморья: бассейны — закрыть, больше 50 — не собираться

23 марта 2020, 01:33
Фото: Медиахолдинг1Mi. спортзал
Сюжет
COVID-19
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает, что в регионе на время нужно приостановить массовые сборы. Под ограничения могут попасть различные спортивные клубы, комплексы, культурные учреждения края. В ближайшее время будет опубликовано официальное постановление.

Олег Кожемяко собрал оперативный штаб из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией с участием различных ведомств. В итоге, были приняты решения для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Сообщается, что скорее всего, приморцы не смогут сходить в бассейн. Официальное постановление будет опубликовано на сайте правительства региона в ближайшее время.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нет больных коронавирусом. Некоторые учреждения на всякий случай приостановили свою деятельность.

#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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