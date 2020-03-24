Выяснилось, откуда в Приморье завезли коронавирус

Posted 24 марта 2020, 00:23
Published 24 марта 2020, 00:23
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В Приморском крае сегодня, 24 марта, официально подтвердили два случая заражения коронавирусом. В правительстве региона сразу уточнили, что оба человека были в заграничной поездке.
Как пишут журналисты РИА Новости, люди, заболевшие COVID-19, вернулись из Европы. Пока никакой конкретики больше не озвучивается.
Отметим, что ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье в инфекционной больнице находятся 2 человека, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Врачи уточняют, что заболевание протекает в лёгкой форме, самочувствие у заболевших стабильное. К слову, все, кто контактировал с заболевшими людьми, тоже находятся под наблюдением специалистов.
Меры по предотвращению распространения инфекции в Приморском крае принимаются давно. Так, глава региона распорядился закрыть бассейны, театры, отменить массовые мероприятия.