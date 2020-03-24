Выяснилось, откуда в Приморье завезли коронавирус

Отметим, что ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье в инфекционной больнице находятся 2 человека, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Врачи уточняют, что заболевание протекает в лёгкой форме, самочувствие у заболевших стабильное. К слову, все, кто контактировал с заболевшими людьми, тоже находятся под наблюдением специалистов.