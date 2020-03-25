Длинные выходные: Владимир Путин объявил неделю с 28 марта выходной

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по состоянию на среду, 25 марта, в России количество новых случаев заболевания коронавирусом возросло на 163 и достигло 658. Как рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, в настоящее время инфекция охватила уже 20 российских регионов. Вместе с тем, 29 жителей России, переболевших коронавирусом, уже сумели побороть опасную инфекцию: они признаны здоровыми и выписаны из больниц.