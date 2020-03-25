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Posted 25 марта 2020, 13:55

Published 25 марта 2020, 13:55

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Длинные выходные: Владимир Путин объявил неделю с 28 марта выходной

Длинные выходные: Владимир Путин объявил неделю с 28 марта выходной

25 марта 2020, 13:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Владимир Путин в своём обращении к жителям страны объявил следующую неделю выходной с сохранением заработных плат. Свою речь глава государства подготовил экстренно, опираясь на информацию об эпидемиологической ситуации.

«Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу," — отметил Владимир Путин.

Выходными объявлены дни с 28 марта по 5 апреля. Также в своем обращении глава государства анонсировал перенос реферндума и ряд мер социальной поддержки для тех граждан, кто пострадает от действия временных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что по состоянию на среду, 25 марта, в России количество новых случаев заболевания коронавирусом возросло на 163 и достигло 658. Как рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, в настоящее время инфекция охватила уже 20 российских регионов. Вместе с тем, 29 жителей России, переболевших коронавирусом, уже сумели побороть опасную инфекцию: они признаны здоровыми и выписаны из больниц.

Кроме того, Татьяна Голикова подчеркнула, что по решению оперативного штаба всем регионам настоятельно рекомендовано приостановить деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров и других досуговых заведений.

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#Новости#Путин#Выходные#Власть#COVID-19
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