«Это несправедливо»: Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом

Posted 25 марта 2020, 14:59
Published 25 марта 2020, 14:59
Modified 1 сентября 2022, 02:58
Updated 1 сентября 2022, 02:58
«Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно это потребует корректировки наших соглашений во избежание двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу», - заявил президент.
Владимир Путин особо подчеркнул, что если иностранные партнеры не примут такое предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке.
Также глава государства в ходе своего обращения к жителям страны поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ для сотрудников малых и средних предприятий. Кроме того, по мнению президента, всем компаниям малого и среднего бизнеса необходимо дать отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода.
«Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях», - отметил Владимир Путин.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в связи с развитием ситуации по коронавирусной инфекции глава государства обратился к россиянам через ведущие федеральные средства массовой информации. Президент отметил, что благодаря принятым мерам пока удается сдерживать распространение коронавируса в стране, но самое безопасное сейчас – оставаться дома. Исходя из этого, Владимир Путин объявил следующую календарную неделю нерабочей, а также перенёс голосование по поправкам к Конституции на более поздний срок.