Депутаты Славянки просят «белый дом» навести порядок со свалками в районе

Ситуация осложняется тем, что немного ниже мусорного полигона ПГТ Славянка расположены дачные участки, на некоторых из них жители находятся и в зимнее время, а также небольшая река. Нетрудно представить, что все ЖБО, которые сливаются на полигоне, попадают в эту реку, загрязняют прилегающую к дачным участкам территорию и создают некомфортный запах. Эти жители — наши избиратели, которые надеялись, что т. н. «мусорная реформа» изменит сложившуюся ситуацию в лучшую сторону, однако этого не произошло, что побудило их обратиться к депутатскому корпусу с целью защиты их прав и законных интересов», — говорится в обращении депутата.