Депутаты Славянки просят «белый дом» навести порядок со свалками в районе

Posted 26 марта 2020, 03:22
Published 26 марта 2020, 03:22
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По мнению мундепов Славянка может стать одним из «очагов напряжения» в Приморье в данной области. Виной тому серьезные нарушения, которые допускают организации, задействованные в процессах сбора и хранения бытовых отходов.
Нарушили всё, что могли
В частности, депутаты попросили зампреда краевого правительства взять на контроль ситуацию с полигоном твердых бытовых отходов ТБО, расположенного в поселке Славянка. В настоящее время на полигоне нарушается целый ряд требований СанПин. В частности, в ненадлежащем состоянии находится ограждение, которое должно препятствовать загрязнению прилегающей к нему территории. Мусор свободно разносится ветром и растаскивается животными. Кроме того, на полигоне нет освещения, так как сюда попросту не проведены электрические сети.
«Несмотря на неоднократные проверки и предписания со стороны контролирующих органов, администрация Хасанского муниципального района как собственник мусорного полигона выявленные нарушения к настоящему моменту не устранила.
Однако в связи с тем, что территория специализированного полигона находится именно на территории ПГТ Славянка, именно наша экологическая система несет ущерб от вышеуказанного бездействия со стороны ответственных лиц», — говорится в обращении за подписью депутата Муниципального комитета Славянского городского поселения Владимира Юдина.
Прокуратура выявила нарушения
Напомним, что в конце 2019 года суд вынес решение, обязывающее администрацию района и ООО «Базис», являющееся оператором полигона ТБО на основании договора аренды, устранить нарушения, о которых идет речь в письме депутата. Истцом в данном случае выступала прокуратура, выявившая нарушения в ходе проверки.
Второе обращение, инициатором которого также выступил Владимир Юдин, также касается полигона ТБО. Депутат сообщает о жалобах избирателей на дым, гарь и неприятные запахи со стороны мусорного полигона, которые летом и осенью прошлого года беспокоили жителей поселка.
Депутат в результате собственных наблюдений за свалкой установил, что неустановленные лица целенаправленно сжигают мусор. Предположительно, это работники полигона или сотрудники компании, занимающейся вывозом ТБО. Возможно, это делается с целью сократить количество ввезенного мусора, а стало быть и платы за него.
«Жители Славянки, проживающие в непосредственной близости к мусорному полигону, опасаются, что с наступлением теплого времени года подобные практики повторятся. Некоторые из жителей уже говорили мне, что видели дым со стороны свалки в феврале 2020 года», — пишет депутат.
Он просит Елену Пархоменко способствовать организации проверки указанных фактов со стороны правоохранительных и надзорных органов.
Загрязняют всё вокруг
Но и это еще не все нарушения, о которых заявили депутаты. Третье обращение, подписанное зампредом Мункома Славянского городского поселения Павлом Панченко, содержит информацию о том, что ряд компаний, занимающихся вывозом ТБО на территории Славянского городского поселения, сливают жидкие отходы на полигоне ТБО, что запрещено действующим законодательством. Единственное место, где на законных основаниях можно производить слив жидких бытовых отходов (ЖБО) — это очистные сооружения МУП Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», расположенные на территории Славянского судоремонтного завода.
«Слив ЖБО в иных местах наносит ощутимый вред окружающей среде и существенным образом влияет на экологическую обстановку, однако он бесплатен, что зачастую является главным фактором для недобросовестных подрядчиков.
Ситуация осложняется тем, что немного ниже мусорного полигона ПГТ Славянка расположены дачные участки, на некоторых из них жители находятся и в зимнее время, а также небольшая река. Нетрудно представить, что все ЖБО, которые сливаются на полигоне, попадают в эту реку, загрязняют прилегающую к дачным участкам территорию и создают некомфортный запах. Эти жители — наши избиратели, которые надеялись, что т. н. «мусорная реформа» изменит сложившуюся ситуацию в лучшую сторону, однако этого не произошло, что побудило их обратиться к депутатскому корпусу с целью защиты их прав и законных интересов», — говорится в обращении депутата.