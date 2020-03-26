Детские сады временно закроют в Приморье. Но выход есть

Posted 26 марта 2020, 08:30
Published 26 марта 2020, 08:30
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает официальный телеграм-канал правительства Приморского края, в связи с тем, что следующая неделя, которая продлится с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей, дошкольные учреждения на этот период также прекращают свою работу. Однако выход для мам и пап, которые обязаны оставаться на своих рабочих местах даже во время объявленных президентом мини-каникул, найден.
Как рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, в каждом муниципальном образовании будут приняты решения о работе дежурных групп в детских садах. Таким образом, те родители, которым не с кем оставить малыша, смогут отвести его в одну из таких групп и продолжать работать.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что президент России Владимир Путин, обращаясь к жителям страны в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, объявил следующую неделю выходной с сохранением заработных плат. Однако глава государства подчеркнул, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.