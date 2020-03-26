Детские сады временно закроют в Приморье. Но выход есть

Как сообщает официальный телеграм-канал правительства Приморского края, в связи с тем, что следующая неделя, которая продлится с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей, дошкольные учреждения на этот период также прекращают свою работу. Однако выход для мам и пап, которые обязаны оставаться на своих рабочих местах даже во время объявленных президентом мини-каникул, найден.