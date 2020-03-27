Оставайтесь дома для нас: врачи Приморья присоединились к необычному флешмобу

Posted 27 марта 2020, 08:51
Published 27 марта 2020, 08:51
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Фотография врачей появилась на официальной странице правительства Приморского края в социальной сети Instagram. Врачи в медицинских халатах и масках сделали памятную фотографию. Каждый из них взял нужную букву. Из них получилась фраза «Мы работаем для вас! Вы останьтесь дома для нас».
Отметим, почти 1,5 тысячи жителей региона находятся на домашнем карантине. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко рассказала о том, что на домашнем карантине пациентов сначала осматривает врач. Потом они общаются посредством мобильной связи. В случае, если человек не выходит на связь, то к нему выезжают врачи. Но если его и дома не находят, к делу подключаются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два человека с коронавирусом находятся в краевой клинической больнице № 2. Там же находятся ещё 14 человек, которые тесно с ними контактировали.