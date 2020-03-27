Оставайтесь дома для нас: врачи Приморья присоединились к необычному флешмобу

Отметим, почти 1,5 тысячи жителей региона находятся на домашнем карантине. Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко рассказала о том, что на домашнем карантине пациентов сначала осматривает врач. Потом они общаются посредством мобильной связи. В случае, если человек не выходит на связь, то к нему выезжают врачи. Но если его и дома не находят, к делу подключаются сотрудники правоохранительных органов.