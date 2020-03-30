Правосудие как издевательство? Для чего судят генерала Федорова

Единственным обвиняемым по делу остался генерал-майор Сергей Федоров. По большей части, все обстоятельства в деле следователи написали со слов Тихонова, который, надо сказать, хорошо подготовился. В уголовном деле, по которому привлекали бизнесмена, терабайты записей диктофона. Он писал всё — телефонные переговоры, личные встречи. Часть этих записей по какой-то причине отнесли к Федорову. Однако нигде, ни на одной записи нет главного — ни момента передачи взятки, ни разговоров о ней, ни требования денег, ни даже намеков на желание получить «отступные». На часовых записях разговоров следователи не нашли даже обсуждения возможного покровительства должностного лица. Фактически все терабайты записи к Федорову не имеют никакого отношения. Следствие хитро полагает, что деньги Тихонов «заносил» в ресторанах. Например, в Iz Brasserie или в машине возле дома по адресу улица Верхнепортовая, 66. Тихонов силовикам рассказал, что с декабря 2016 ежемесячно отдавал Федорову взятку не менее 1 млн рублей. А всего выплатил генералу не менее 26 млн руб. и 150 тыс. долларов. Правда, найти эти деньги, следствию так и не удалось. Ни в рублях, ни в долларах, ни в ценных бумагах, ни в недвижимости, ни на счетах в иностранных банках — их просто нет.