Правосудие как издевательство? Для чего судят генерала Федорова

Posted 29 марта 2020, 22:56
Published 29 марта 2020, 22:56
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Судебный процесс идет уже четыре месяца и всё еще находится в стадии ознакомления с доказательствами вины высокопоставленного таможенника. Однако ни суду, ни стороне защиты, ни наблюдающим за процессом гражданам так и не удалось узнать — каким же образом обвиняемый получил эти деньги?
Арестовали Сергея Федорова два года назад — в марте 2017 года. Задерживали Федорова Следственный комитет и ФСБ. Да и само уголовное дело, по которому проходил Федоров, изначально было возбужденно в отношении известнейшего в Приморье бизнесмена Родиона Тихонова, — крупнейшего таможенного брокера, который «прославился» благодаря контрабандному бизнесу. По версии следствия, Родион Тихонов создал организованное преступное сообщество (ч. 1 ст. 210 УК РФ), с помощью которого через свою же компанию ЗАО «Дальзавод-Терминал», расположенную в центре Владивостока, под видом дешевых китайских стройматериалов ввозил другие дорогие товары, тем самым уклоняясь от уплаты таможенных пошлин (ст. 194 УК РФ).
Генерал-майор Федоров в это истории — по версии следствия — исполнял роль «покровителя». За то чтобы «не видеть, не слышать и не знать» Федоров «в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн руб. и $150 тыс.». В среднем по миллиону-полтора рублей в месяц. Правда, при каких обстоятельствах и где Федоров получал откаты, следствие точно установить так и не смогло.
2018 год стал поворотным для уголовного дела. Родион Тихонов дал показания против Сергея Федорова. Да такие, что даже Мосгорсуд отказался продлевать сроки содержания под стражей участникам преступного сообщества во главе с Родионом Тихоновым. А потом, подумав, и вовсе вынес решение фактически остановить преследование Родиона Тихонова и буквально «простить» ему вменяемые обвинения. В документе сказано — признаков преступного сообщества в действиях обвиняемых не усматривается, за неуплату таможенных пошлин они отбыли под стражей максимально предусмотренный законом срок, кроме того, еще и возместили причиненный государству ущерб». По нашим данным, в отношении Родиона Тихонова и вовсе сняли обвинение по фактам дачи взяток. Такой вариант предусматривает статья 291 УК РФ, но только если у взяткодателя вымогали деньги, он активно способствовал раскрытию преступления или сам добровольно сообщил о нем.
Единственным обвиняемым по делу остался генерал-майор Сергей Федоров. По большей части, все обстоятельства в деле следователи написали со слов Тихонова, который, надо сказать, хорошо подготовился. В уголовном деле, по которому привлекали бизнесмена, терабайты записей диктофона. Он писал всё — телефонные переговоры, личные встречи. Часть этих записей по какой-то причине отнесли к Федорову. Однако нигде, ни на одной записи нет главного — ни момента передачи взятки, ни разговоров о ней, ни требования денег, ни даже намеков на желание получить «отступные». На часовых записях разговоров следователи не нашли даже обсуждения возможного покровительства должностного лица. Фактически все терабайты записи к Федорову не имеют никакого отношения. Следствие хитро полагает, что деньги Тихонов «заносил» в ресторанах. Например, в Iz Brasserie или в машине возле дома по адресу улица Верхнепортовая, 66. Тихонов силовикам рассказал, что с декабря 2016 ежемесячно отдавал Федорову взятку не менее 1 млн рублей. А всего выплатил генералу не менее 26 млн руб. и 150 тыс. долларов. Правда, найти эти деньги, следствию так и не удалось. Ни в рублях, ни в долларах, ни в ценных бумагах, ни в недвижимости, ни на счетах в иностранных банках — их просто нет.
С момента задержания генерала прошло больше двух лет. Давно бы миллионы «всплыли»… Обвиненный в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Сергей Федоров до ареста проживал в служебных квартирах, ездил на служебной машине. Жалование у генерала было нормальное, 200-300 тысяч рублей в месяц. Эти суммы подтверждает декларация о доходах, которую ежегодно делают в таможенном ведомстве.
Не удалось найти миллионы и в ходе обыска. И что удалось найти во время ареста? Бижутерия супруги и 4400 долларов, отложенные семьей на поездку в отпуск, — всё, что обнаружили следователи к квартире Федорова. Конечно, взяточные деньги можно было не хранить, а удачно вложить — в ту же недвижимость. Да, у семьи Федоровых есть дом в Новосибирске. Вот только строили его больше 10 лет и заселились еще в 2013 году — задолго до знакомства с Тихоновым. Из этого дома генерал-майора перевели сначала на службу в Алтайский край, и только потом в Приморье.
Много вопросов вызывает и задержание Федорова. В рабочее время, на рабочем месте, не при получении «отката» от Тихонова. Если, как утверждает гособвинение, Федоров — взяточник, то почему его не взяли с поличным?
Судебный процесс над крупным «взяточником», как считает следствие, начался в январе. Сторона обвинения заявила в суде больше 40 свидетелей. Большая часть — сотрудники таможни. Все характеризуют генерала, как неподкупного человека. Неоднократно к нему пытались найти «подход» предприниматели, участвующие во внешнеэкономической деятельности. Но каждый раз натыкались на несговорчивость таможенника. «Дырка» в пограничном контроле, как выяснилось все тем же следствием, была в сотрудниках, которые непосредственно, по долгу службы, присутствовали на складе «Дальзавод Терминал» и лично досматривали грузы. Этих граждан уже осудили, они отбывают сроки. Но следствие строит обвинение против Федорова на показаниях не уже осужденных, а только на показаниях предпринимателя Родиона Тихонова. Тихонова, который изначально был задержан и даже арестован по обвинению в неуплате таможенных платежей и в организации преступного сообщества. Сегодня он — сегодня основной свидетель по делу.
Между тем давление на семью генерала Федорова и его адвокатов не снижается. Недавно суд во время очередного рассмотрения меры пресечения отказался допросить жену Федорова, которая специально для этого приехала из Новосибирска. Не отдает суд и изъятый у дочери Федорова ноутбук. За два года его даже не осмотрели ни разу — просто зачем-то держат. А дочь Федорова, кстати, несмотря на все обстоятельства закончила школу с золотой медалью и поступила на бюджетной основе в институт, где учится уже на втором курсе. Кое-как, буквально с боем, адвокатам удалось вернуть семье флешки, где хранится семейный фотоархив.
Что касается доказательств в деле, то их визуально много, но фактически — нет. Из всего массива аудиозаписей, которые были изъяты у Тихонова, нет ни упоминания на дачу взятки Федорову, ни требований таможенника дать ему отступные. Сейчас расчет на судью — дело ведет Александра Щербакова, судья Советского суда Владивостока. Она должна разобраться.