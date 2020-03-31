Режим полной самоизоляции в Приморье — разъяснения

По информации пресс-службы правительства Приморья, жителям, проживающим на территории края, нужно оставаться дома. Покидать свои квартиры они могут только для того, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, обратиться за медицинской помощью или вынести мусор. Выйти на работу в случае, если работодатель не перевёл работника на удалённый режим работы. Кроме того, разрешили приморцам выгуливать собак в радиусе 100 метров от дома.