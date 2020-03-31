Режим полной самоизоляции в Приморье — разъяснения

Posted 31 марта 2020, 06:57
Published 31 марта 2020, 06:57
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации пресс-службы правительства Приморья, жителям, проживающим на территории края, нужно оставаться дома. Покидать свои квартиры они могут только для того, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, обратиться за медицинской помощью или вынести мусор. Выйти на работу в случае, если работодатель не перевёл работника на удалённый режим работы. Кроме того, разрешили приморцам выгуливать собак в радиусе 100 метров от дома.
Если приморцы окажутся в общественных местах, они должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра от другого человека. Это называется «социальное дистанционирование». Срок действия жёстких мер в постановлении не прописан.
Рекомендации даны и гражданам старше 65 лет. Они в данном случае находятся в группе риска. Сюда же относятся те, кто имеет заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3-5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани. Всем им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Приморским работодателям рекомендовали измерять температуру своим работникам ежедневно, не отправлять сотрудников в служебные командировки, а также проводить тщательную дезинфекцию помещений и мебели, которая расположена в офисах.
Предпринимателям, которые осуществляют деятельность в местах массового скопления людей, рекомендовано обеспечивать дезинфекцию помещений. Это же рекомендовано и другим представителям малого и среднего бизнеса.
Многофункциональным центрам в период эпидемии коронавирусной инфекции нужно прекратить личный приём граждан. Организовать приём при помощи электронных ресурсов, либо по телефонам.
Органы местного самоуправления в регионе также должны не отпускать своих сотрудников в командировки. А также информировать население о мерах безопасности при распространении коронавирусной инфекции.
Отметим, впервые режим всеобщей изоляции был введён в Москве и Московской области. Там наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекции.
Напомним, а крае закрыты учреждения культуры, спортивные организации, предприятия общепита, рестораны, ночные клубы до 5 апреля. До первого июня не будут работать горнолыжные трассы. Кроме того, с 31 марта по 5 апреля должны быть закрыты салоны красоты, СПА-салоны, солярии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье четыре человека заразились коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел. Более четырёх тысяч жителей региона находятся на домашнем карантине. 39 человек — на карантине в краевой клинической больнице № 2.