В России создан высокоточный тест для выявления коронавируса

Posted 31 марта 2020, 05:15
Published 31 марта 2020, 05:15
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
По данным РИА Новости, учёные отмечают, что тест соответствует всем требованиям к чувствительности. Он позволяет за одно исследование выявлять не только коронавирусную инфекцию, но и отличать её от аналогичных вирусов. Сможет тест диагностировать и MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром).
Ранее в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему, которая позволяет всего за почти три часа определить, заражён ли человек коронавирусной инфекцией, или нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 1800 человек заразились опасной инфекцией. 9 человек скончались, более 60 — выздоровели. В Москве, где как раз большее количество заболевших, введён режим всеобщей самоизоляции. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал главам субъектов РФ также ввести такой режим на территориях.
В Приморье до 5 апреля закрыты предприятия общепита, торговые центры, рестораны. Многие жители края переведены на удалённый режим работы. По данным на вторник, 31 марта, в Приморье четыре человека заразились коронавирусом. Сегодня одного из них выписали — девушку, которая вернулась из Мексики.