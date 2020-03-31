В России создан высокоточный тест для выявления коронавируса

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 1800 человек заразились опасной инфекцией. 9 человек скончались, более 60 — выздоровели. В Москве, где как раз большее количество заболевших, введён режим всеобщей самоизоляции. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал главам субъектов РФ также ввести такой режим на территориях.