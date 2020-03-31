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Posted 31 марта 2020, 05:15

Published 31 марта 2020, 05:15

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

исследования

В России создан высокоточный тест для выявления коронавируса

31 марта 2020, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi. исследования
Сюжет
COVID-19
Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса. Он не будет давать ложноположительного результата. Набор успешно прошёл клинические испытания. И теперь его будут использовать в РФ.

По данным РИА Новости, учёные отмечают, что тест соответствует всем требованиям к чувствительности. Он позволяет за одно исследование выявлять не только коронавирусную инфекцию, но и отличать её от аналогичных вирусов. Сможет тест диагностировать и MERS-Cov (ближневосточный респираторный синдром).

Ранее в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему, которая позволяет всего за почти три часа определить, заражён ли человек коронавирусной инфекцией, или нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 1800 человек заразились опасной инфекцией. 9 человек скончались, более 60 — выздоровели. В Москве, где как раз большее количество заболевших, введён режим всеобщей самоизоляции. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал главам субъектов РФ также ввести такой режим на территориях.

В Приморье до 5 апреля закрыты предприятия общепита, торговые центры, рестораны. Многие жители края переведены на удалённый режим работы. По данным на вторник, 31 марта, в Приморье четыре человека заразились коронавирусом. Сегодня одного из них выписали — девушку, которая вернулась из Мексики.

#Новости#Общество#Россия#Владивосток#COVID-19
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