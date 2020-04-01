Во Владивостоке уменьшилось количество автобусов

По информации пресс-службы администрации Владивостока, с начала недели пассажиропоток в городе сократился в два раза. Скорее всего, это произошло после того, как в Приморье был введён режим повышенной готовности, а затем — всеобщая самоизоляция. Кроме того, в крае, как и во всей России, в целом, продолжается нерабочая неделя.