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Posted 1 апреля 2020, 05:03

Published 1 апреля 2020, 05:03

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

автобус

Во Владивостоке уменьшилось количество автобусов

1 апреля 2020, 05:03
Фото: Медиахолдинг1Mi. автобус
Сюжет
Автобусы
Во Владивостоке общественный транспорт перешёл на режим «выходного дня». Теперь по городу будут ездить в два раза меньше автобусов от большего количества транспортных средств. Те автобусы, которые вышли на линию, работают в штатном режиме.

По информации пресс-службы администрации Владивостока, с начала недели пассажиропоток в городе сократился в два раза. Скорее всего, это произошло после того, как в Приморье был введён режим повышенной готовности, а затем — всеобщая самоизоляция. Кроме того, в крае, как и во всей России, в целом, продолжается нерабочая неделя.

Из-за этого было принято решение сократить количество единиц на городских линиях в два раза. Электротранспорт будет работать в обычном режиме. Специалисты поясняют, что во всех транспортных средствах, которые будут курсировать по краевому центру, будут проведены дезинфекционные мероприятия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье со вторника, 31 марта, введён режим всеобщей самоизоляции. Приморцам нужно оставаться дома, а выходить только для того, чтобы сходить в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с собакой, либо обратиться за медицинской помощью. Можно жителям края выходить и на работу в случае, если перейти на удалённый режим невозможно.

Напомним, в крае четыре человека заразились коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел. Более четырёх тысяч граждан находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автобусы#COVID-19
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