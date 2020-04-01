Во Владивостоке уменьшилось количество автобусов

Posted 1 апреля 2020, 05:03
Published 1 апреля 2020, 05:03
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации пресс-службы администрации Владивостока, с начала недели пассажиропоток в городе сократился в два раза. Скорее всего, это произошло после того, как в Приморье был введён режим повышенной готовности, а затем — всеобщая самоизоляция. Кроме того, в крае, как и во всей России, в целом, продолжается нерабочая неделя.
Из-за этого было принято решение сократить количество единиц на городских линиях в два раза. Электротранспорт будет работать в обычном режиме. Специалисты поясняют, что во всех транспортных средствах, которые будут курсировать по краевому центру, будут проведены дезинфекционные мероприятия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье со вторника, 31 марта, введён режим всеобщей самоизоляции. Приморцам нужно оставаться дома, а выходить только для того, чтобы сходить в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор, погулять с собакой, либо обратиться за медицинской помощью. Можно жителям края выходить и на работу в случае, если перейти на удалённый режим невозможно.
Напомним, в крае четыре человека заразились коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел. Более четырёх тысяч граждан находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.