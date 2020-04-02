Погода создаст приморцам условия на всеобщей самоизоляции

Posted 2 апреля 2020, 04:01
Published 2 апреля 2020, 04:01
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По словам сотрудников портала «Примпогода», сейчас в крае установилась тёплая погода. Столбики термометров на большей территории региона поднялись до +15 градусов.
Однако ситуация изменится в пятницу, 3 апреля. Синоптики предупреждают о том, что сначала день в Приморье будет тёплым. Осадков в это время не ожидается, но вот столбики термометров опустятся до +9 градусов. А ближе к вечеру в край придёт более прохладная воздушная масса. Атмосферное давление начнёт падать, вследствие чего в западных районах Приморья возможен дождь.
Отметим, что, скорее всего, погода не порадует теплом жителей в выходные дни. В субботу, 4 апреля, по предварительному прогнозу, в крае будет идти дождь, который прекратится только в воскресенье, 5 апреля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцев просят сидеть дома для того, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции. Выходить на улицу можно только в случае, если жителю региона нужно сходить в магазин или аптеку, погулять с собакой, вынести мусор, либо обратиться за медицинской помощью. На работу также можно ходить, если удалённый режим невозможен.