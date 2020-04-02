Погода создаст приморцам условия на всеобщей самоизоляции

Однако ситуация изменится в пятницу, 3 апреля. Синоптики предупреждают о том, что сначала день в Приморье будет тёплым. Осадков в это время не ожидается, но вот столбики термометров опустятся до +9 градусов. А ближе к вечеру в край придёт более прохладная воздушная масса. Атмосферное давление начнёт падать, вследствие чего в западных районах Приморья возможен дождь.