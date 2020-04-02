vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 2020, 04:01

Published 2 апреля 2020, 04:01

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

дождь

Погода создаст приморцам условия на всеобщей самоизоляции

2 апреля 2020, 04:01
Фото: Медиахолдинг1Mi. дождь
Сюжет
Погода
В пятницу, 3 апреля, погодные условия в Приморье ухудшатся. Ближе к вечеру со стороны КНР приблизится циклон, в результате чего в некоторых районах края жителям точно придётся сидеть дома.

По словам сотрудников портала «Примпогода», сейчас в крае установилась тёплая погода. Столбики термометров на большей территории региона поднялись до +15 градусов.

Однако ситуация изменится в пятницу, 3 апреля. Синоптики предупреждают о том, что сначала день в Приморье будет тёплым. Осадков в это время не ожидается, но вот столбики термометров опустятся до +9 градусов. А ближе к вечеру в край придёт более прохладная воздушная масса. Атмосферное давление начнёт падать, вследствие чего в западных районах Приморья возможен дождь.

Отметим, что, скорее всего, погода не порадует теплом жителей в выходные дни. В субботу, 4 апреля, по предварительному прогнозу, в крае будет идти дождь, который прекратится только в воскресенье, 5 апреля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцев просят сидеть дома для того, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции. Выходить на улицу можно только в случае, если жителю региона нужно сходить в магазин или аптеку, погулять с собакой, вынести мусор, либо обратиться за медицинской помощью. На работу также можно ходить, если удалённый режим невозможен.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика