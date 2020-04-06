Курс доллара и евро во Владивостоке: валюты продолжают падение

Во Владивостоке установились следующие показатели в банках. Так в банке «Восточный» доллар можно купить за 75,5 рубля, а продать — 77,8 рубля. В Примтеркомбанке — за 75 и 77,8, соответственно. В Примсоцбанке — за 76,3 и 78 рублей, а в Россельхозбанке — за 76,3 и 78,10 рубля, соответственно.