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Posted 5 апреля 2020, 23:55

Published 5 апреля 2020, 23:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

доллар

Курс доллара и евро во Владивостоке: валюты продолжают падение

5 апреля 2020, 23:55
Фото: Медиахолдинг1Mi. доллар
Сюжет
Валюта
Стоимость доллара и евро в России продолжает снижаться. Некоторые эксперты уверены, что якобы на текущей неделе падение валют продолжится. И не исключено, что доллар в своей стоимости не сможет остаться в пределах 75-80 рублей.

По данным на понедельник, 6 апреля, стоимость доллара составляет 76,98 рубля, а евро — 83,27 рубля. Ранее стоимость американской валюты превышала 77 рублей.

Во Владивостоке установились следующие показатели в банках. Так в банке «Восточный» доллар можно купить за 75,5 рубля, а продать — 77,8 рубля. В Примтеркомбанке — за 75 и 77,8, соответственно. В Примсоцбанке — за 76,3 и 78 рублей, а в Россельхозбанке — за 76,3 и 78,10 рубля, соответственно.

Что касается европейской валюты, то в банке «Восточный» приобрести евро можно за 81.75, а продать за 84,05 рубля. В Примтеркомбанке — за 80 и 85,8, соответственно. В Примсоцбанке — за 82 и 84 рубля, а в Россельхозбанке — за 82,3 и 84,3, соответственно.

По данным «Российской газеты», эксперты не исключают возможности дальнейшего падения валют. Некоторые из них уверены, что якобы в диапазоне от 75 до 80 рублей доллар сможет остаться только в том случае, если продолжится дальнейшее падение котировок нефти, либо они увеличатся в стоимости до 30 долларов за баррель Brent.

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#Новости#Экономика#Россия#Владивосток#Валюта
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