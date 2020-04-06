Метель и гололёд: названо время пика непогоды в Приморье

Posted 6 апреля 2020, 09:18
Published 6 апреля 2020, 09:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации сотрудников портала «Примпогода», во вторник, 7 апреля, на большей территории Приморья будут идти дожди. Однако день будет тёплым. Максимальная температура воздуха составит до +12 градусов. А вот владивостокцам синоптики пообещали погоду без осадков. Но будет облачно. Днём столбики термометров в столице Дальнего Востока опустятся до +10 градусов.
В середине недели погодные условия в крае существенно ухудшатся. На регион выйдет циклон, усилится вторжение холода. Из-за этого столбики термометров в отдельных районах края могут опуститься до отрицательных значений. А именно, до -5 градусов, из-за чего в некоторых муниципалитетах возможен сильный снег, метель. А на дорогах — гололёд.
Во второй половине недели погода тоже не порадует жителей региона теплом. Весна будет «бороться» с зимой. В отдельных районах время от времени сохранится пасмурная погода. Возможен дождь, не исключён снег. Однако к концу недели, возможно, ситуация изменится. Начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, максимальные температуры повысятся до +12 градусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что о непогоде предупреждал приморцев главный синоптик края Борис Кубай. На прошедших выходных жители региона увидели снег. И на текущих им придётся снова на него посмотреть.