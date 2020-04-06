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Posted 6 апреля 2020, 09:18

Published 6 апреля 2020, 09:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

снег

Метель и гололёд: названо время пика непогоды в Приморье

6 апреля 2020, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. снег
Сюжет
Снег
Зима, скорее всего, пока не собирается покидать Приморье. Она напомнит о себе уже в середине текущей недели. Кстати, не исключено, что понедельник, 6 апреля, станет самым тёплым днём на этой неделе. В предстоящие сутки погодные условия в крае сильно ухудшатся.

По информации сотрудников портала «Примпогода», во вторник, 7 апреля, на большей территории Приморья будут идти дожди. Однако день будет тёплым. Максимальная температура воздуха составит до +12 градусов. А вот владивостокцам синоптики пообещали погоду без осадков. Но будет облачно. Днём столбики термометров в столице Дальнего Востока опустятся до +10 градусов.

В середине недели погодные условия в крае существенно ухудшатся. На регион выйдет циклон, усилится вторжение холода. Из-за этого столбики термометров в отдельных районах края могут опуститься до отрицательных значений. А именно, до -5 градусов, из-за чего в некоторых муниципалитетах возможен сильный снег, метель. А на дорогах — гололёд.

Во второй половине недели погода тоже не порадует жителей региона теплом. Весна будет «бороться» с зимой. В отдельных районах время от времени сохранится пасмурная погода. Возможен дождь, не исключён снег. Однако к концу недели, возможно, ситуация изменится. Начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, максимальные температуры повысятся до +12 градусов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что о непогоде предупреждал приморцев главный синоптик края Борис Кубай. На прошедших выходных жители региона увидели снег. И на текущих им придётся снова на него посмотреть.

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#Новости#Общество#Владивосток#Снег
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