Метель и гололёд: названо время пика непогоды в Приморье

По информации сотрудников портала «Примпогода», во вторник, 7 апреля, на большей территории Приморья будут идти дожди. Однако день будет тёплым. Максимальная температура воздуха составит до +12 градусов. А вот владивостокцам синоптики пообещали погоду без осадков. Но будет облачно. Днём столбики термометров в столице Дальнего Востока опустятся до +10 градусов.