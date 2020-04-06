Военные провели дезинфекцию на территории завода «Красный Октябрь»

Posted 6 апреля 2020, 09:09
Published 6 апреля 2020, 09:09
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
Дезинфекция, направленная на профилактику распространения коронавирусной инфекции, проводилась на двух производственных площадках. Работы производились силами специалистов радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Более 20 военнослужащих с применением пяти авторазливочных станций обработали раствором ДТС-ГК фасады административных и производственных зданий, места общего пользования, прилегающие дороги и территорию.
– Представители военного ведомства обратились к руководству предприятия с предложением оказать содействие в борьбе распространением коронавирусной инфекции, – пояснил начальник отдела ГОиЧС Сергей Дрогоруб. – Вчера были проведены работы на территории бывшего завода «Баррикады», сегодня военнослужащие обработали дезинфицирующим раствором объекты непосредственно на «Красном Октябре». Обеззараживание прошло в помещениях 25-ти структурных подразделений, в том числе контрольно-пропускных пунктов, заводоуправления, основных цехов и заводской столовой.
Специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тысяч военнослужащих сформированы в 15 территориальных и 53-х местных гарнизонах. Для специальной обработки объектов и территорий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов. Военнослужащие используют, в том числе, комплекты БКСО, ДК-4, ИДК-1, автономные приборы специальной обработки (АПСО), авторазливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные машины АПКМ.