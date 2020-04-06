Военные провели дезинфекцию на территории завода «Красный Октябрь»

Специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тысяч военнослужащих сформированы в 15 территориальных и 53-х местных гарнизонах. Для специальной обработки объектов и территорий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов. Военнослужащие используют, в том числе, комплекты БКСО, ДК-4, ИДК-1, автономные приборы специальной обработки (АПСО), авторазливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные машины АПКМ.