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Posted 6 апреля 2020, 23:37

Published 6 апреля 2020, 23:37

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

«Общался с земляками». Крупнейший китайский рынок закрыли в Приморье

«Общался с земляками». Крупнейший китайский рынок закрыли в Приморье

6 апреля 2020, 23:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае принято решение о закрытии китайского рынка в Уссурийске. Всё из-за того, что там побывал гражданин КНР с COVID-19.

По информации пресс-службы правительства региона, оперативный штаб Приморья закрыл китайский рынок в Уссурийске. Сейчас в городе принимаются необходимые противоэпидемиологические меры.

Как оказалось, один гражданин КНР с подтвержденным диагнозом «коронавирус» во время нахождения в Приморье успел пообщаться со своими земляками на территории как раз уссурийского рынка.

«Сам инфицированный и ещё пара граждан сейчас уже в Китае. Свыше 150 возможных контакторов получили уведомления об обязательном карантине и размещены на территории рынка в местных гостиницах», — уточнили в правительстве.

Отметим, что Китай временно закрыл границу с Россией в пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. Прибывающих в Приморье граждан Китая пока будут изолировать в регионе. Глава края решает вопрос о прекращении транзита граждан КНР через Владивосток.

Как писало «Восток-Медиа» в Приморье с начала распространения опасной инфекции было подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом. У 2 пациенток болезнь отступила, их выписали. Один случай закончился печалью — скончался мужчина.

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#Новости#Общество#COVID-19
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