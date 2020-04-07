«Общался с земляками». Крупнейший китайский рынок закрыли в Приморье

Posted 6 апреля 2020, 23:37
Published 6 апреля 2020, 23:37
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации пресс-службы правительства региона, оперативный штаб Приморья закрыл китайский рынок в Уссурийске. Сейчас в городе принимаются необходимые противоэпидемиологические меры.
Как оказалось, один гражданин КНР с подтвержденным диагнозом «коронавирус» во время нахождения в Приморье успел пообщаться со своими земляками на территории как раз уссурийского рынка.
«Сам инфицированный и ещё пара граждан сейчас уже в Китае. Свыше 150 возможных контакторов получили уведомления об обязательном карантине и размещены на территории рынка в местных гостиницах», — уточнили в правительстве.
Отметим, что Китай временно закрыл границу с Россией в пункте пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. Прибывающих в Приморье граждан Китая пока будут изолировать в регионе. Глава края решает вопрос о прекращении транзита граждан КНР через Владивосток.
Как писало «Восток-Медиа» в Приморье с начала распространения опасной инфекции было подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом. У 2 пациенток болезнь отступила, их выписали. Один случай закончился печалью — скончался мужчина.