Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае

Posted 6 апреля 2020, 23:50
Published 6 апреля 2020, 23:50
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации правительства региона, речь идёт о 62-летнем жителе Арсеньева. Он прилетел из Египта в середине марта.
Приморец прилетел домой 18 марта. Он сразу попал под наблюдение врачей в инфекционном госпитале, как как вернулся из неблагоприятной в плане распространения коронавируса страны.
«Все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Но 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией», — говорится в сообщении.
Врачи делали всё возможное, однако ни усиленная тактика лечения, ни реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли.
Напомним, первый смертельный случай случился в минувшую пятницу, 3 апреля. В Приморье скончался 52-летний мужчина с диагнозом коронавирус.