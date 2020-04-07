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Posted 6 апреля 2020, 23:50

Published 6 апреля 2020, 23:50

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае

Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае

6 апреля 2020, 23:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Ещё один мужчина с диагнозом коронавирус скончался в Приморском крае. 62-летний пациент в середине марта приехал из Египта.

По информации правительства региона, речь идёт о 62-летнем жителе Арсеньева. Он прилетел из Египта в середине марта.

Приморец прилетел домой 18 марта. Он сразу попал под наблюдение врачей в инфекционном госпитале, как как вернулся из неблагоприятной в плане распространения коронавируса страны.

«Все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Но 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией», — говорится в сообщении.

Врачи делали всё возможное, однако ни усиленная тактика лечения, ни реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли.

Напомним, первый смертельный случай случился в минувшую пятницу, 3 апреля. В Приморье скончался 52-летний мужчина с диагнозом коронавирус.

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#Новости#Общество#COVID-19
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