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Posted 8 апреля 2020, 14:21

Published 8 апреля 2020, 14:21

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

деньги

Путин объявил о поддержке семей с безработными родителями

8 апреля 2020, 14:21
Фото: Медиахолдинг1Mi. деньги
Сюжет
COVID-19
Президент России Владимир Путин объявил о необходимости финансовой поддержки тех жителей страны, которые остались без работы в связи с пандемией коронавируса.

На прошедшем 8 апреля селекторном совещании с губернаторами регионов глава государства подчеркнул, что семьи с детьми, где родители потеряли работу, особенно нуждаются в помощи.

«Если люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты», - отметил президент.

Так, для тех, кто временно признан безработным, Владимир Путин предложил при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», - добавил он.

Президент особо подчеркнул: в нынешней ситуации людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Таким образом, правительство должно отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

«Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка», - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что в марте текущего года он дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

«Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», - заявил Владимир Путин.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что президент России призвал губернаторов вникать в проблемы каждого предприятия, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Он поручил правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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