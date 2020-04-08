Путин объявил о поддержке семей с безработными родителями

Posted 8 апреля 2020, 14:21
Published 8 апреля 2020, 14:21
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На прошедшем 8 апреля селекторном совещании с губернаторами регионов глава государства подчеркнул, что семьи с детьми, где родители потеряли работу, особенно нуждаются в помощи.
«Если люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты», - отметил президент.
Так, для тех, кто временно признан безработным, Владимир Путин предложил при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», - добавил он.
Президент особо подчеркнул: в нынешней ситуации людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Таким образом, правительство должно отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
«Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка», - подчеркнул президент.
Глава государства напомнил, что в марте текущего года он дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
«Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», - заявил Владимир Путин.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что президент России призвал губернаторов вникать в проблемы каждого предприятия, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Он поручил правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.