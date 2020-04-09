Ученики 1-8 классов могут досрочно закончить учебный год

Всё зависит от эпидемиологической ситуации в том или другом регионе РФ. В случае, если она ухудшается, то главам рекомендовано досрочно отпустить школьников на так называемые летние каникулы. Оценивать их будут по результатам трёх четвертей, показателям всероссийских и региональных олимпиад, а также по результатам дистанционного обучения.