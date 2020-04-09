Ученики 1-8 классов могут досрочно закончить учебный год

Posted 9 апреля 2020, 03:29
Published 9 апреля 2020, 03:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации ТАСС, руководство школ в случае, если будет принято решение о досрочном прекращении учебного года, могут перенести часть учебных программ на следующий год. Стоит сказать о том, что речь идёт только об учениках с 1 по 8 классы.
Всё зависит от эпидемиологической ситуации в том или другом регионе РФ. В случае, если она ухудшается, то главам рекомендовано досрочно отпустить школьников на так называемые летние каникулы. Оценивать их будут по результатам трёх четвертей, показателям всероссийских и региональных олимпиад, а также по результатам дистанционного обучения.
Для учащихся 9-11 классов необходимо обеспечить условия для подготовки к экзаменам. Руководству школ рекомендовано готовить учеников в дистанционном формате. Старшеклассники должны получить все знания, необходимые для успешного прохождения ЕГЭ.
Что касается самих экзаменов, то в субъектах РФ должны быть готовы к очному проведению ЕГЭ по двум основным предметам (то есть, русский язык и математика — прим.редакии).
Согласно рекомендациям министерства, работа школ будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в регионе. Если она благоприятная, то школы смогут начать работу в штатном режиме, но с соблюдением требований. Например, в классах должно быть минимальное количество учащихся. Учеников необходимо разделить по группа и скорректировать учебный план, рабочие программы по предметам.
Как уточнили в Министерстве образования Приморского края, вопрос о досрочном завершении учебного года для учащихся 1-8 классов находится на стадии обсуждения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ученики были отправлены на каникулы до 6 апреля. После этого они начали обучение в дистанционном формате. На электронную систему обучения были переведены и вузы Приморья.
Напомним, в крае 15 человек заразились коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, два человека скончались. Ещё пять находятся в списке «сомнительных». Их результаты анализов переданы в лабораторию в Новосибирск для того, чтобы подтвердить, либо опровергнуть диагноз коронавирусной инфекции.