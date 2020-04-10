ЕР добилась расширения программы «кредитных каникул»

По словам премьер-министра, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер — четыре с половиной миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в ДФО, — три миллиона рублей, а для остальных субъектов РФ – два миллиона рублей. Эти данные получены на базе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года. Об этом сообщает сайт ЕР.