ЕР добилась расширения программы «кредитных каникул»

Posted 10 апреля 2020, 16:09
Published 10 апреля 2020, 16:09
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Мишустин подчеркнул усиленное содействие тем, кто оформил кредит на приобретение жилья. Увеличивается уровень займов, в пределах которого заемщик получает возможность временно остановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту. Он также отметил, что постановление опирается на специфику разного рода секторов ипотечного рынка ввиду отсутствия централизованной ценовой политики.
По словам премьер-министра, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер — четыре с половиной миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в ДФО, — три миллиона рублей, а для остальных субъектов РФ – два миллиона рублей. Эти данные получены на базе анализа объективных данных рынка ипотечных займов за последние два года. Об этом сообщает сайт ЕР.
Мишустин отметил, что для большинства россиян жилье — дорогостоящее приобретение на долгосрочную перспективу. Сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса не должна являться препятствием их планам по приобретению недвижимости. Он считает, что это решение станет помощью для основного числа оформивших ипотеку.
Ранее секретарь генсовета Андрей Турчак объявил о том, что «Единая Россия» предложила увеличить верхний уровень ипотечного кредита, при котором заемщик наделяется правом на обращение к кредитору и оформление «кредитных каникул». Сейчас обозначенный предел составляет полтора миллиона рублей. Мера затрагивает около тридцати процентов заемщиков. В «Единой России» считают необходимым расширить возможности «ипотечных каникул» и помочь большинству людей, оформивших ипотеку и пострадавших в результате распространения коронавируса.