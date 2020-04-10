ФРДВ поддержит проекты по добыче урана в России

Так, ФРДВ намерен предоставить льготный заём в размере 5 млрд рублей компании «Атомредметзолото». Эти средства будут направлены на строительство основных производственных площадок и горно-капитальные работы с целью ввода в эксплуатацию Рудника №6 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО). Это одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире методом подземной добычи и градообразующее предприятие города Краснокаменска, расположенного в Забайкальском крае. Строительство рудника №6 (Аргунское и Жерловое месторождения урана) было приостановлено в 90-х годах и возобновилось в 2017 году.