ФРДВ поддержит проекты по добыче урана в России

Posted 10 апреля 2020, 14:31
Published 10 апреля 2020, 14:31
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Соответствующее решение приняла накануне правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Так, ФРДВ намерен предоставить льготный заём в размере 5 млрд рублей компании «Атомредметзолото». Эти средства будут направлены на строительство основных производственных площадок и горно-капитальные работы с целью ввода в эксплуатацию Рудника №6 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО). Это одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире методом подземной добычи и градообразующее предприятие города Краснокаменска, расположенного в Забайкальском крае. Строительство рудника №6 (Аргунское и Жерловое месторождения урана) было приостановлено в 90-х годах и возобновилось в 2017 году.
По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, реализация проекта, общий объем инвестиций в который составит 18,1 млрд рублей, позволит обеспечить потребности ГК «Росатом» в урановом сырье, а также экспортировать часть готовой продукции. На предприятии будет создано дополнительно 906 новых рабочих мест для жителей Краснокаменска.
Еще 5,7 млрд рублей ФРДВ инвестирует в создание Центра переработки упорных и дважды упорных руд с месторождений Дальнего Востока и Арктики в Хабаровском крае. Проект общим объемом капиталовложений более 42 млрд рублей реализует золотодобывающая компания «Полиметалл» на базе Амурского гидрометаллургического комбината.
На территории опережающего развития «Комсомольск» с применением технологии автоклавного окисления будет создан один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров переработки золотосодержащих концентратов, не поддающихся общепринятым в промышленной практике методам.
Новый комплекс (первый в России способный перерабатывать дважды упорные руды) строится рядом с уже действующим предприятием и позволит более чем вдвое увеличить его мощность, создать более 380 новых рабочих мест. «Передовые технологии дадут возможность не только нарастить объемы производства, но и экспортировать продукцию более высокого передела», - отметил Алексей Чекунков.
Одновременно «Полиметалл» реализует в Амурске масштабную программу повышения качества жизни и улучшения городской среды. Только в прошлом году было профинансировано 70 социальных проектов на сумму более 180 млн руб. Данная программа будет продолжена.