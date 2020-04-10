«Российский капкан»: миллионы мигрантов оказались в безвыходной ситуации

Типичный пример: иностранец работает на складе, грузит коробки и получает оплату «на руки». Часть денег идёт на оплату съемной квартиры и покупку еды, остальное переводом отправляется на родину. Объявляется режим самоизоляции и склад закрывается. Нет работы, нет накоплений. Не на что покупать еду, нечем оплачивать квартиру. Работать негде, уехать нельзя, границы закрыты. Что остаётся? Надеяться, что эпидемия коронавируса закончится раньше срока оплаченной аренды. А если нет, то в скором времени тысячи иностранных трудяг окажутся на приморских улицах — голодные, безработные, бездомные и никому не нужные.