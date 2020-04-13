Кто чему научит: карантин в Хабаровском крае обнажил проблемы системы образования

«ВПР в этом году будет пародия. Родителям чуть ли не каждый день надо бегать в школу к определенному времени, чтобы взять бланк работы по определенному предмету! А как же самоизоляция? А если кто-то по-прежнему работает? У нас не все в двух шагах от школы живут! А вечером надо вернуть бланк», — недоумевает жительница села Тополево под Хабаровском Ольга Сергеева.