Кто чему научит: карантин в Хабаровском крае обнажил проблемы системы образования

Posted 13 апреля 2020, 02:18
Published 13 апреля 2020, 02:18
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
С одной стороны — сугубо положительные сообщения подконтрольных губернатору СМИ и неофициальных интернет-ресурсов о высоком уровне готовности к действиям в условиях пандемии, сопровождаемые накрученными хвалебными комментариями в инстаграм-аккаунте Сергея Фургала.
С другой — реальные истории людей, которые вынуждены прозябать в кошмарных условиях стационаров, переоборудованных под карантин «подозрительных» и болеющих граждан, отсутствие работающей системы информирования прибывших из-за рубежа жителей региона о результатах взятых у них анализов, полное отсутствие средств индивидуальной защиты и антисептиков в аптечной сети (сопровождаемое, к слову, разгулом спекуляции — некоторые предприниматели продают медицинские маски и флакончики с антибактериальными растворами для рук по цене, в 5-10 раз превышающей закупочную), невнятные шаги по поддержке МСП и ограничению скопления детей в коллективах.
Одной из проблем, коснувшихся едва ли не каждой семьи в регионе, и ярко обозначивших слабый уровень управления в социально значимых сферах, стал перевод учащихся школ на дистанционное обучение.
Первое, с чем столкнулись школьники, — неготовность виртуальных образовательных платформ к работе при массовой нагрузке. Что делают в таких условиях грамотные управленцы от образования? Они оперативно разрабатывают стратегию, которая позволит давать детям новый материал и оценивать выполнение заданий, исходя из условий. Однако это — не про министерство образования и науки Хабаровского края.
«Ни одна платформа не работает достойно. Поэтому заявлять на весь край, что сами родители такие-сякие и не спланировали режим и условия обучения, как минимум минобру краевому стыдно должно быть. Особенно за заявление одной чиновницы на телевидении „Губернии“, что „Дневник.ру“ отлично работает по ночам», — считает мама хабаровской пятиклассницы Екатерина Ройтман.
Усугубило ситуацию и то, что многие учителя в принципе оказались не готовы к работе с современными технологиями и гаджетами. В одной из школ Комсомольска-на-Амуре учитель литературы наладила технологию «вечерних обзвонов» своих учеников, поскольку не умеет пользоваться даже электронной почтой.
На этом фоне особую озабоченность вызывает проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для 8-х и 9-х классов.
«ВПР в этом году будет пародия. Родителям чуть ли не каждый день надо бегать в школу к определенному времени, чтобы взять бланк работы по определенному предмету! А как же самоизоляция? А если кто-то по-прежнему работает? У нас не все в двух шагах от школы живут! А вечером надо вернуть бланк», — недоумевает жительница села Тополево под Хабаровском Ольга Сергеева.
Ее поддерживают и другие родители.
«О каких ВПР вообще идет речь? Если дети толком не учатся, а мы, родители — не педагоги. Вы предлагаете нам на дистанте делать с детьми ВПР? О какой объективности может идти речь? Если мы с детьми учимся самостоятельно, нам высылают задание — и как хотите, так и учитесь. Вот и все дистанционное обучение», — сетует хабаровчанка Ольга Лаврина, у которой двое детей — в 5-м и 7-м классах.
Неготовность школ и педагогов Хабаровского края к дистанционной работе тем более оказалась странной, что такой способ обучения в принципе должен быть доступен ученикам — в случае болезни или иных обстоятельств, в которых ребенок школьного возраста не может посещать образовательное учреждение.
При этом нервозность, вызванная постоянными сбоями и неотлаженностью «дистанционки», — не только у детей и их родителей. Учителя тоже оказались в подвешенном состоянии.
«Учителей волнует вопрос заработной платы, как бюджетников, у которых один источник дохода. Убрали часы, какую зарплату ждать в конце месяца?» — задается вопросом учитель русского языка Александра Полушкина.
Одной из причин возникшей неразберихи специалисты, много лет работающие в системе образования региона, называют кадровую чехарду в правительстве Хабаровского края, отличающую стиль работы либерально-демократического губернатора Сергея Фургала.
Фактически региональное минобрнауки сейчас в хаосе. Бывшая глава министерства Алла Кузнецова была вынуждена покинуть его из-за, если сказать мягко, недопонимания с новым главой региона. А назначенная исполнять обязанности министра Виктория Хлебникова — фигура для многих в педагогическом сообществе одиозная и зацикленная, как считают ее коллеги, на повышении собственного благосостояния, а не на развитии вверенной ей системы.