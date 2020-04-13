Выяснилось, откуда прилетел мужчина, ставший 24-м заболевшим COVID-19 в Приморье

Posted 12 апреля 2020, 22:22
Published 12 апреля 2020, 22:22
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Как рассказали в правительстве региона, в воскресенье, 12 марта, стало известно о том, что ещё у одного человека (уже у 24-го по счёту) в Приморье официально подтверждён COVID-19. Мужчина недавно был в Москве, а когда вернулся, заболевание проявилось.
Тесты ещё 3 жителей края, анализы которых дали предварительно положительный результат на коронавирус, проверяются.
На медикаментозном лечение сейчас в регионе находится 20 человек. Двоих пациенток уже вылечили и выписали, два мужчины скончались. За 10 000 человек, которые соблюдают режим самоизоляции, наблюдают врачи.
Глава региона Олег Кожемяко заметил, что ситуация по вирусу не спадает, поэтому принимаемые карантинные меры вполне оправданы и будут продолжены по всей территории края.
Отметим, что всего в России зарегистрировано уже 15 770 случаев заболевания, 1291 человек побороли недуг, 130 человек умерли.