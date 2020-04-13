Выяснилось, откуда прилетел мужчина, ставший 24-м заболевшим COVID-19 в Приморье

Как рассказали в правительстве региона, в воскресенье, 12 марта, стало известно о том, что ещё у одного человека (уже у 24-го по счёту) в Приморье официально подтверждён COVID-19. Мужчина недавно был в Москве, а когда вернулся, заболевание проявилось.