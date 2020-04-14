В Приморье вернутся морозы

Posted 14 апреля 2020, 06:15
Published 14 апреля 2020, 06:15
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации сотрудников портала «Примпогода», в ночь на среду, 15 апреля, на северо-востоке края возможен мокрый снег, небольшой мороз до -6 градусов.
В дневное время на всей территории края осадков не ожидается. Однако, по сравнению со значениями вторника, 14 апреля, будет холодно. Столбики термометров опустятся до +10 градусов. В отдельных районах — до +17 градусов.
А вот во Владивостоке, наоборот, станет теплее. Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше, чем во вторник, 14 апреля. Осадков также не ожидается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье надвигается циклон. Из-за этого погодные условия в крае могут ухудшится. Однако в период с 16 по 19 апреля погода в регионе будет тёплой и весенней.