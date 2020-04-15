Путин направит регионам 200 млрд рублей

«Уже говорил о дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам «просели». А ведь на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан приходится большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», - сообщил глава государства.