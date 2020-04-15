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Posted 15 апреля 2020, 13:59

Published 15 апреля 2020, 13:59

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

деньги

Путин направит регионам 200 млрд рублей

15 апреля 2020, 13:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. деньги
Субъекты Федерации получат дополнительную финансовую поддержку в размере 200 млрд рублей в помощь региональной экономике в период пандемии коронавируса – об этом в среду, 15 апреля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ.

«Уже говорил о дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам «просели». А ведь на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан приходится большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», - сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетников, для решения самых неотложных социальных вопросов и помощи людям.

Как сообщало «Восток-Медиа», ранее Владимир Путин заявил, что пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям будет предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Эти средства можно направить на выплату зарплат сотрудникам.

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#Новости#Экономика#Россия
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