Путин направит регионам 200 млрд рублей

Posted 15 апреля 2020, 13:59
Published 15 апреля 2020, 13:59
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
«Уже говорил о дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам «просели». А ведь на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан приходится большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», - сообщил глава государства.
Президент подчеркнул, что у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетников, для решения самых неотложных социальных вопросов и помощи людям.
Как сообщало «Восток-Медиа», ранее Владимир Путин заявил, что пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям будет предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Эти средства можно направить на выплату зарплат сотрудникам.