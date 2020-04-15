Ушёл из жизни известный приморский журналист Виктор Булавинцев

Posted 15 апреля 2020, 05:55
Published 15 апреля 2020, 05:55
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
Сегодня, 15 апреля, приморскую журналистику потрясла жуткая весть — не стало известного журналиста Виктора Булавинцева. Он был одним из основателей газеты «Дальневосточные ведомости».
Виктор Викторович сотрудничал со многими изданиями, в том числе с «Восток-Медиа». Редакция издания выражает глубочайшие соболезнования его близким и родным.
Всем, кто желает и может помочь с организацией похорон, может отправить финансовую помощь на карту его супруги Елены Владимировны Б. (639002509009907059, Сбербанк).