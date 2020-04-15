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Posted 15 апреля 2020, 05:55

Published 15 апреля 2020, 05:55

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Ушёл из жизни известный приморский журналист Виктор Булавинцев

15 апреля 2020, 05:55
Скончался известный приморский журналист Виктор Булавинцев. Редакция «Восток-Медиа» выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким.

Сегодня, 15 апреля, приморскую журналистику потрясла жуткая весть — не стало известного журналиста Виктора Булавинцева. Он был одним из основателей газеты «Дальневосточные ведомости».

Виктор Викторович сотрудничал со многими изданиями, в том числе с «Восток-Медиа». Редакция издания выражает глубочайшие соболезнования его близким и родным.

Всем, кто желает и может помочь с организацией похорон, может отправить финансовую помощь на карту его супруги Елены Владимировны Б. (639002509009907059, Сбербанк).

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