В Приморье к ветерану Великой Отечественной войны пришли следователи

Как сообщается на официальном сайте ведомства, накануне следователи привезли продукты участнику ВОВ Виктору Наумову. Война настигла мальчика, уроженца Владимирской области, когда ему было всего 12 лет. В 15 лет Виктор ушёл на фронт – сказал, что ему уже исполнилось 17. Служил на севере страны, затем – в пограничных войсках, а после – на флоте. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке, после обучал курсантов морскому делу. Второе высшее образование получил уже в ДВПИ и затем много лет работал на судоремонтном и судостроительном предприятии.