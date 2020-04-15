vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2020, 09:34

Published 15 апреля 2020, 09:34

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

боец

В Приморье к ветерану Великой Отечественной войны пришли следователи

15 апреля 2020, 09:34
Фото: Медиахолдинг1Mi. боец
В Приморье сотрудники регионального управления Следственного комитета помогают ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на самоизоляции.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, накануне следователи привезли продукты участнику ВОВ Виктору Наумову. Война настигла мальчика, уроженца Владимирской области, когда ему было всего 12 лет. В 15 лет Виктор ушёл на фронт – сказал, что ему уже исполнилось 17. Служил на севере страны, затем – в пограничных войсках, а после – на флоте. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке, после обучал курсантов морскому делу. Второе высшее образование получил уже в ДВПИ и затем много лет работал на судоремонтном и судостроительном предприятии.

Также сотрудники следственного управления привезли продукты и товары первой необходимости ветерану ВОВ Василию Титову. Он также оказался на фронте в совсем юном возрасте – в 17 лет. Служил в зенитном полку, участвовал в штурме и взятии Берлина. В мае 1950 года был демобилизован во Владивосток. Награждён множественными медалями, в том числе «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Медалью Жукова».

Сотрудники следственного управления пожелали Василию Ивановичу крепкого здоровья и обещали и в дальнейшем оказывать ветерану помощь в непростое для всех время.

Материалы по теме
«Единая Россия» оказывает помощь пенсионерам во всех регионах
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика