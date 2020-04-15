В Приморье к ветерану Великой Отечественной войны пришли следователи

Posted 15 апреля 2020, 09:34
Published 15 апреля 2020, 09:34
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщается на официальном сайте ведомства, накануне следователи привезли продукты участнику ВОВ Виктору Наумову. Война настигла мальчика, уроженца Владимирской области, когда ему было всего 12 лет. В 15 лет Виктор ушёл на фронт – сказал, что ему уже исполнилось 17. Служил на севере страны, затем – в пограничных войсках, а после – на флоте. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке, после обучал курсантов морскому делу. Второе высшее образование получил уже в ДВПИ и затем много лет работал на судоремонтном и судостроительном предприятии.
Также сотрудники следственного управления привезли продукты и товары первой необходимости ветерану ВОВ Василию Титову. Он также оказался на фронте в совсем юном возрасте – в 17 лет. Служил в зенитном полку, участвовал в штурме и взятии Берлина. В мае 1950 года был демобилизован во Владивосток. Награждён множественными медалями, в том числе «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Медалью Жукова».
Сотрудники следственного управления пожелали Василию Ивановичу крепкого здоровья и обещали и в дальнейшем оказывать ветерану помощь в непростое для всех время.