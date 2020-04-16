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Posted 16 апреля 2020, 01:53

Published 16 апреля 2020, 01:53

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

подъезд

Управляющим компаниям помогут дезинфицировать подъезды в Приморье

16 апреля 2020, 01:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. подъезд
Сюжет
COVID-19
Управляющим компаниям помогут в приобретении средств на дополнительную дезинфекцию подъездов. А сделают это главы муниципальных образований, которым отправлены средства на эти цели из краевого бюджета. «Управляйкам» потребуется на эту работу дополнительно около 11 миллионов рублей в месяц.

По информации пресс-службы правительства региона, специалисты подсчитали расходы на дезинфекцию подъездов. В среднем, управляющим компаниям на эти цели потребуется дополнительно 11 миллионов рублей. И поэтому в этой работе руководству «управляек» помогут муниципалитеты.

По словам заместителя председателя правительства края Елены Пархоменко, муниципалитетам уже направлены финансовые средства в размере одного миллиарда рублей на сбалансированность бюджетов и на подобного рода чрезвычайные ситуации.

В крае около 62 тысяч подъездов. В каждом из них представители управляющих компаний должны провести влажное подметание лестниц, влажную протирку стен с применением дезинфицирующих средств, а также профилактическую дезинфекцию мест общего пользования и придворовой территории.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе введён режим всеобщей самоизоляции. Тем, кому не нужно работать до 30 апреля, нужно оставаться дома. И выходить только в случае крайней необходимости. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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