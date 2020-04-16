Управляющим компаниям помогут дезинфицировать подъезды в Приморье

Posted 16 апреля 2020, 01:53
Published 16 апреля 2020, 01:53
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По информации пресс-службы правительства региона, специалисты подсчитали расходы на дезинфекцию подъездов. В среднем, управляющим компаниям на эти цели потребуется дополнительно 11 миллионов рублей. И поэтому в этой работе руководству «управляек» помогут муниципалитеты.
По словам заместителя председателя правительства края Елены Пархоменко, муниципалитетам уже направлены финансовые средства в размере одного миллиарда рублей на сбалансированность бюджетов и на подобного рода чрезвычайные ситуации.
В крае около 62 тысяч подъездов. В каждом из них представители управляющих компаний должны провести влажное подметание лестниц, влажную протирку стен с применением дезинфицирующих средств, а также профилактическую дезинфекцию мест общего пользования и придворовой территории.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе введён режим всеобщей самоизоляции. Тем, кому не нужно работать до 30 апреля, нужно оставаться дома. И выходить только в случае крайней необходимости. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.