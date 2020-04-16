Управляющим компаниям помогут дезинфицировать подъезды в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе введён режим всеобщей самоизоляции. Тем, кому не нужно работать до 30 апреля, нужно оставаться дома. И выходить только в случае крайней необходимости. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.