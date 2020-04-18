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Posted 18 апреля 2020, 01:38

Published 18 апреля 2020, 01:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Нобелевский лауреат: во всём виноваты сети 5G

Нобелевский лауреат: во всём виноваты сети 5G

18 апреля 2020, 01:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила, что во всё, что сейчас творится в мире, виноваты сети 5G, пишет «Аиф».

«Остается понять, что это — действительно ли это грипп, или 5G уже влияет на иммунную систему человека. На мой взгляд, ученые не имеют окончательного убеждения», — цитата нобелевского лауреата.

Сообщается, что заявление Алексиевич прозвучало на фоне того, как многие страны напротив делали всё возможное, чтобы остановить распространение фейка, согласно которому на развитие коронавируса якобы влияют сети 5G.

При этом важно подчеркнуть, что ни один учёный, вирусолог или врач не подтвердил и не поддержал версию о влиянии сетей 5G на пандемию. «Связь 5G и COVID-19» уже нарекли худшей фейковой новостью.

Светлана Алексиевич — советская и белорусская писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов. Пишет на русском языке. Первый белорусский и шестой русскоязычный лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год).

#Новости#Общество#В мире
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