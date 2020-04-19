Два юноши погибли, лазая по цистернам грузовых поездов во Владивостоке

Буквально спустя 20 минут после первого ужасного случая аналогичная драма разыгралась на станции Первая речка с парнем 1999 года рождения. Он полез на цистерну в 30-ти метрах от пешеходного перехода — и также был смертельно травмирован электрическим током. Другой участник опасного приключения 2004 года рождения получил разряд тока, но остался жив. Его с ожогами средней тяжести госпитализировали в медучреждение.