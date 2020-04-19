Два юноши погибли, лазая по цистернам грузовых поездов во Владивостоке

Posted 19 апреля 2020, 07:22
Published 19 апреля 2020, 07:22
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Одному из погибших было 15 лет, он «поймал» удар электрического тока, перелезая через цистерну на станции Гайдамак в районе улиц Фадеева и Воропаева. Неподалёку установлен знак «Осторожно, электрическое напряжение!», контактная сеть находится под напряжением 27,5 киловольт. Трагедия случилась около полудня.
Буквально спустя 20 минут после первого ужасного случая аналогичная драма разыгралась на станции Первая речка с парнем 1999 года рождения. Он полез на цистерну в 30-ти метрах от пешеходного перехода — и также был смертельно травмирован электрическим током. Другой участник опасного приключения 2004 года рождения получил разряд тока, но остался жив. Его с ожогами средней тяжести госпитализировали в медучреждение.
Дальневосточная железная дорога разослала официальную информацию о зарегистрированных случаях гибели людей на объектах инфраструктуры ДВЖД и призвала проводить с детьми разъяснительные беседы об опасности нахождения вблизи контактной сети. Чтобы получить серьёзную травму, не обязательно касаться проводов, достаточно приблизиться к ним на расстояние 2 метров.