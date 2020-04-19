vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2020, 07:22

Published 19 апреля 2020, 07:22

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Два юноши погибли, лазая по цистернам грузовых поездов во Владивостоке

19 апреля 2020, 07:22
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Железная дорога
Два трагических случая произошли накануне, 18 апреля, на железнодорожных станциях во Владивостоке. Молодые люди, лазая по товарным цистернам, приблизились к высоковольтным проводам и получили смертельные травмы.

Одному из погибших было 15 лет, он «поймал» удар электрического тока, перелезая через цистерну на станции Гайдамак в районе улиц Фадеева и Воропаева. Неподалёку установлен знак «Осторожно, электрическое напряжение!», контактная сеть находится под напряжением 27,5 киловольт. Трагедия случилась около полудня.

Буквально спустя 20 минут после первого ужасного случая аналогичная драма разыгралась на станции Первая речка с парнем 1999 года рождения. Он полез на цистерну в 30-ти метрах от пешеходного перехода — и также был смертельно травмирован электрическим током. Другой участник опасного приключения 2004 года рождения получил разряд тока, но остался жив. Его с ожогами средней тяжести госпитализировали в медучреждение.

Дальневосточная железная дорога разослала официальную информацию о зарегистрированных случаях гибели людей на объектах инфраструктуры ДВЖД и призвала проводить с детьми разъяснительные беседы об опасности нахождения вблизи контактной сети. Чтобы получить серьёзную травму, не обязательно касаться проводов, достаточно приблизиться к ним на расстояние 2 метров.

Материалы по теме
В Приморье на железной дороге вновь погиб мужчинаВ Хабаровске поезд насмерть сбил сидевшего на рельсах мужчинуСмертельное селфи. Во Владивостоке подросток погиб на железной дороге
#Новости#Железная дорога
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика