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Posted 20 апреля 2020, 11:35

Published 20 апреля 2020, 11:35

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

«Это не должно нас успокаивать». Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

20 апреля 2020, 11:35
Сюжет
COVID-19
В России удалось замедлить распространение коронавирусной инфекции – об этом в понедельник, 20 апреля, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране рассказал президент РФ Владимир Путин.

Вместе с тем, глава государства особо подчеркнул: расслабляться ни в коем случае нельзя, пик заболеваемости ещё не пройден.

«Нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией – замедлить её распространение. Это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Пик заболеваемости ещё впереди, и теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. Сейчас работа идёт по всем направлениям. К концу этой – началу следующей недели будет полностью развёрнут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах», - заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что во время разработки механизмов борьбы с коронавирусом необходимо учитывать все возможные варианты развития событий.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за сутки коронавирус в России подтвердился ещё у 4 268 человек. Таким образом, по состоянию на 20 апреля в стране зафиксировано 47 121 заболевших опасной инфекцией. В Приморском крае общий показатель перевалил за сотню.

#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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