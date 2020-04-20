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Posted 19 апреля 2020, 23:38

Published 19 апреля 2020, 23:38

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

деньги

Ситуация неоднозначная. Курс доллара и евро во Владивостоке

19 апреля 2020, 23:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. деньги
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Валюта
На текущий момент доллар и евро снова взяли курс на снижение. Эксперты уверены, что пока не нужно делать однозначных выводов по поводу дальнейшего положения американской и европейской валют.

На понедельник, 20 апреля, стоимость доллара составляет 73,94 рубля, а евро — 80,11 рубля. По сравнению со значениями пятницы, 17 апреля, цена американской валюты упала на 0,7, а европейской — на 1,2.

Во Владивостоке сложилась следующая ситуация с курсом валют. Так, доллар в Примсоцбанке можно приобрести за 74,3 рубля, а продать за 73,3 рубля. В Примтеркомбанке — за 74,6 и 71 рубль, соответственно. В Азиатско-Тихоокеанском банке — за 74,7 и 72,8 рубля, а в банке Восточный — за 74,9 и 73,1 рубля, соответственно.

Что касается европейской валюты, то её в Примсоцбанке можно приобрести за 80,8 рубля, а продать за 79,8 рубля. В Примтеркомбанке — за 81,3 и 78 рублей, соответственно. В Азиатско-Тихоокеанском банке — за 81,1 и 79,3 рубля, а в банке Восточный — за 81,3 и 79,5 рубля, соответственно.

Некоторые из экспертов пока неоднозначно относятся к сложившейся ситуации. Они считают, что пока рано делать прогнозы по поводу того, возьмут ли валюты курс на увеличение, либо на снижение.

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#Новости#Экономика#Владивосток#Валюта
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