Ситуация неоднозначная. Курс доллара и евро во Владивостоке

Во Владивостоке сложилась следующая ситуация с курсом валют. Так, доллар в Примсоцбанке можно приобрести за 74,3 рубля, а продать за 73,3 рубля. В Примтеркомбанке — за 74,6 и 71 рубль, соответственно. В Азиатско-Тихоокеанском банке — за 74,7 и 72,8 рубля, а в банке Восточный — за 74,9 и 73,1 рубля, соответственно.