Депутаты одобрили распределение «добавочных» 1,5 миллиарда рублей в бюджете Приморья

Posted 21 апреля 2020, 04:30
Published 21 апреля 2020, 04:30
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Всего на развитие и оснащение медучреждений и противоэпидемические мероприятия, а также на поддержку «просевших» из-за паузы в работе отраслей экономики край дополнительно направит 1,525 миллиарда рублей.
Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян подчеркнул:
«Законопроектом помимо увеличения доходов за счет средств федерального бюджета были перераспределены средства практически по всем госпрограммам. Изменения коснулись 18 из 20 государственных программ Приморского края».
Так, бюджет госпрограммы «Социальная поддержка населения» увеличился на 1 миллиард 330 миллионов рублей. Расходы по программе «Развитие образования» возрастут на 1 миллиард 238 миллионов рублей. На развитие здравоохранения добавят 280 миллионов рублей, на поддержку экономики — ещё 1 миллиард 349 миллионов рублей в дополнение к ранее запланированному объёму, прибавка на развитие транспортного комплекса составит 848 миллионов рублей. Увеличат и дотации на поддержку муниципальных бюджетов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что кроме финансирования мер противодействия эпидемии коронавируса в Приморье, правительство края продолжает решать плановые задачи, не отменяя намерений строить школы, поликлиники и парки. Более того, из федерального бюджета придут дополнительные деньги и на это: ассигнования планового периода 2021–2022 годов возрастут на 1,3 миллиарда и 1,2 миллиарда рублей соответственно.
Спикер Законодательного собрания Александр Ролик отметил, что предложенная корректировка краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Приморского края от 2 августа 2005 года «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».