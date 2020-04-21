Депутаты одобрили распределение «добавочных» 1,5 миллиарда рублей в бюджете Приморья

Так, бюджет госпрограммы «Социальная поддержка населения» увеличился на 1 миллиард 330 миллионов рублей. Расходы по программе «Развитие образования» возрастут на 1 миллиард 238 миллионов рублей. На развитие здравоохранения добавят 280 миллионов рублей, на поддержку экономики — ещё 1 миллиард 349 миллионов рублей в дополнение к ранее запланированному объёму, прибавка на развитие транспортного комплекса составит 848 миллионов рублей. Увеличат и дотации на поддержку муниципальных бюджетов.