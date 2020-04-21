В минздраве Приморья рассказали подробности о заражённых COVID-19 медиках

«Была пациентка, у которой уже после того, как она пролечилась в больнице, был диагностирован коронавирус. Заболевание распространилось среди сотрудников и пациентов хирургического и урологического отделений «Тысячекоечной» больницы. Все пациенты и сотрудники обоих отделений обследованы. В настоящее время окончательные итоги ещё подводятся, поскольку тесты проводятся двух-трёхкратно. Вчера с подозрением на коронавирусную инфекцию часть пациентов и персонала были госпитализированы в краевую клиническую больницу № 2 – всего туда были направлены 32 человека. По состоянию на утро субботы у нас признаны заболевшими 10 медицинских работников», - цитирует главу регионального минздрава официальный телеграм-канал правительства Приморья.