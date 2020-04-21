В минздраве Приморья рассказали подробности о заражённых COVID-19 медиках

Posted 21 апреля 2020, 14:53
Published 21 апреля 2020, 14:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Была пациентка, у которой уже после того, как она пролечилась в больнице, был диагностирован коронавирус. Заболевание распространилось среди сотрудников и пациентов хирургического и урологического отделений «Тысячекоечной» больницы. Все пациенты и сотрудники обоих отделений обследованы. В настоящее время окончательные итоги ещё подводятся, поскольку тесты проводятся двух-трёхкратно. Вчера с подозрением на коронавирусную инфекцию часть пациентов и персонала были госпитализированы в краевую клиническую больницу № 2 – всего туда были направлены 32 человека. По состоянию на утро субботы у нас признаны заболевшими 10 медицинских работников», - цитирует главу регионального минздрава официальный телеграм-канал правительства Приморья.
Как подчеркнула Анастасия Худченко, у одного из инфицированных врачей случай коронавируса – завозной и не связанный с его профессиональной деятельностью. Мужчина вернулся в Приморье из командировки, после чего находился на карантине, своевременно обследовался и в результате был госпитализирован.
Кроме того, случаи заболевания зафиксированы у младшего медицинского персонала – санитарок и сестёр-хозяек. Они ухаживали за заболевшими коронавирусом, находились с ними в тесном контакте и в результате заразились сами. Как подчеркнула Анастасия Худченко, даже полная экипировка средствами защиты не всегда помогает уберечься от опасной инфекции.
В числе инфицированных COVID-19 – ещё два врача, в том числе хирург из «Тысячекоечной» больницы. По словам руководителя краевого минздрава, именно он мог сыграть определённую роль в распространении инфекции в силу профессиональной деятельности, поскольку консультировал как врач в урологии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два отделения в «Тысячекоечной» больнице – урологическое и хирургическое – были закрыты на карантин после того, как в больнице выявили несколько пациентов и медработников с положительным результатом на коронавирус.