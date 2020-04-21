Юбилейное 60-е заседание ЗСПК впервые проходит в режиме видеоконференции

Спикер ЗСПК заявил, что меры поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавируса будут расширены, и это уже третий закон о мерах поддержки пострадавших отраслей экономики. Он разработан правительством Приморского края в тесном контакте с предпринимательским сообществом. В бюджет заложены средства на неотложные меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий в сфере занятости населения.