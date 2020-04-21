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Posted 21 апреля 2020, 00:56

Published 21 апреля 2020, 00:56

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Юбилейное 60-е заседание ЗСПК впервые проходит в режиме видеоконференции

21 апреля 2020, 00:56
Сегодняшний день, 21 апреля, войдёт в историю приморского парламентаризма. Впервые заседание ЗСПК проходит в режиме видеоконференцсвязи. Это 60-е заседание краевого парламента, на нём обсуждаются очень важные и срочные вопросы о корректировке бюджета в связи с мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции.

В первую очередь депутаты рассмотрели предложенную губернатором Приморья корректировку краевого бюджета. Общая сумма доходов увеличена более чем на 3,7 миллиарда рублей. Расходная часть при этом возросла на 6,6 миллиарда рублей. Таким образом, основные параметры краевого бюджета на 2020 год составляют по доходам 141,3 миллиарда рублей, по расходам почти 164 миллиарда рублей.

«Бюджетной корректировкой выделены дополнительные средства на мероприятия, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции: в том числе на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, оснащение дополнительного коечного фонда, приобретение медицинских препаратов, на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом. Об этих мерах поддержки медицинских работников, как вы знаете, говорил президент нашей страны», — подчеркнул Александр Ролик.

Спикер ЗСПК заявил, что меры поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавируса будут расширены, и это уже третий закон о мерах поддержки пострадавших отраслей экономики. Он разработан правительством Приморского края в тесном контакте с предпринимательским сообществом. В бюджет заложены средства на неотложные меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий в сфере занятости населения.

Более 1 миллиарда рублей предусмотрено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Также депутаты расширят перечень льготников, имеющих право на санаторно-курортное обеспечение за счет средств краевого бюджета. Сертификат на санаторно-курортное лечение теперь также смогут получить заслуженные приморцы — Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Соцтруда, Героев Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

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