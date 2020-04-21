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Posted 20 апреля 2020, 23:34

Published 20 апреля 2020, 23:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

рубль

Жесткое падение: курс доллара и евро во Владивостоке

20 апреля 2020, 23:34
Фото: Медиахолдинг1Mi. рубль
Сюжет
Валюта
Стоимость доллара и евро в очередной раз увеличилась, что негативно отразилось на положении российской валюты. Эксперты считают, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции рубль продолжит своё падение. А стоимость американской и европейской валют снова повысится.

По информации Центрального банка РФ, на вторник, 21 апреля, ситуация с валютами следующая: стоимость доллара составляет 74,66 рубля, а евро — 81,10 рубля. Если сравнивать со значениями понедельника, 20 апреля, то стоимость американской валюты увеличилась на 0,7, а европейской — на 0,99.

В банках Владивостока установился следующий курс. Так, доллар в Примтеркомбанке можно приобрести за 75,85 рубля, а продать за 73 рубля. В Азиатско-Тихоокеанском банке — за 76,02 и 74,37 рубля, соответственно. В Россельхозбанке — за 76,3 и 74,6 рубля, а в Альфа-банке — за 76,63 и 74,63 рубля, соответственно.

Что касается европейской валюты, то её в Примтеркомбанке можно приобрести за 82,5 рубля, а продать за 80 рублей. В Азиатско-Тихоокеанском банке — за 82,54 и 80,8 рубля, соответственно. В Россельхозбанке — за 82,8 и 81,1 рубля, а в Альфа-банке — за 83,26 и 81,06 рубля, соответственно.

По информации издания «Газета.ru», эксперты отмечают, что рубль снова рухнул по отношению к американской и европейской валютам. И, возможно, падение российской валюты в ближайшее время продолжится.

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#Новости#Экономика#Владивосток#Валюта
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