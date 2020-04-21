Жесткое падение: курс доллара и евро во Владивостоке

Что касается европейской валюты, то её в Примтеркомбанке можно приобрести за 82,5 рубля, а продать за 80 рублей. В Азиатско-Тихоокеанском банке — за 82,54 и 80,8 рубля, соответственно. В Россельхозбанке — за 82,8 и 81,1 рубля, а в Альфа-банке — за 83,26 и 81,06 рубля, соответственно.