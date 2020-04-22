Как власти Хабаровского края «лечат» жителей региона

Ситуация недоговоренностей — и там, где передний край борьбы с новой биологической угрозой, в учреждениях здравоохранения. Если верить сообщениям властей, в инфекционном госпитале, созданном на базе городской больницы № 10 в Хабаровске, находятся не более 200 пациентов. Но при этом оттуда одновременно увольняются 27 (!) врачей и медработников среднего звена, объясняя свое решение невыносимой тяжестью работы. Примечательно, что, несмотря на заверения краевых чиновников во главе с губернатором Фургалом о полной готовности к наплыву больных, «десятка» уже не может их принимать. Людей из Хабаровска везут за 65 километров в Переяславку.