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Posted 21 апреля 2020, 22:00

Published 21 апреля 2020, 22:00

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Как власти Хабаровского края «лечат» жителей региона

Как власти Хабаровского края «лечат» жителей региона

21 апреля 2020, 22:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Нестыковки в подсчётах впервые всплыли 1 апреля, когда вице-премьер правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проводил видеоселектор Совета федерального округа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание глав Камчатского и Хабаровского краев на деятельность региональных систем здравоохранения.

«Хабаровский край при наличии 12 тест-систем не провел ни одного исследования», — заявила тогда Попова.

Ее выступление спустя сутки кинулись опровергать во властных коридорах Хабаровского края, транслируя в СМИ региона мысль об ошибочности данных. При этом опять же в официальном релизе, датированном 2 апреля, было сказано, что в Хабаровском крае ЕСТЬ 4 370 тест-систем, однако показателей проведенных тестов на заседании оперативного штаба не озвучили.

17 апреля пресс-служба губернатора сообщила на официальном сайте, что в крае проведено свыше 18 тысяч тестов на коронавирус. Однако спустя два дня, 19 апреля, минздрав региона известил общественность о 15,5 тысячах проведенных исследований.

Такая же путаница в цифрах — с выявленными случаями заражения COVID-19. Когда почти две недели назад вспышка возникла в селе Богородском Ульчского района, до населения региона довели информацию об одном зафиксированном случае. Но по неофициальным данным краевого УМВД, которое также мониторит ситуацию, в тот момент было в 30 раз больше — т. е. 30 инфицированных жителей райцентра.

Аналогичная неразбериха возникла неделю назад: краевой минздрав сообщил об 11 новых случаях выявления COVID-19, в то время как федеральный сайт Стопкоронавирус.рф насчитал 25 инфицированных в регионе. 14 недостающих «всплыли» спустя сутки, когда оставалось всего несколько часов до обновления статистики по стране.

Чудеса были и в понедельник, 20 апреля: администрация Комсомольска-на-Амуре в полдень по местному времени сообщает о первом факте обнаружения коронавируса, но на виртуальной карте заражения, которую публикует министерство здравоохранения Хабаровского края, «город президентского внимания» абсолютно чист.

Ситуация недоговоренностей — и там, где передний край борьбы с новой биологической угрозой, в учреждениях здравоохранения. Если верить сообщениям властей, в инфекционном госпитале, созданном на базе городской больницы № 10 в Хабаровске, находятся не более 200 пациентов. Но при этом оттуда одновременно увольняются 27 (!) врачей и медработников среднего звена, объясняя свое решение невыносимой тяжестью работы. Примечательно, что, несмотря на заверения краевых чиновников во главе с губернатором Фургалом о полной готовности к наплыву больных, «десятка» уже не может их принимать. Людей из Хабаровска везут за 65 километров в Переяславку.

До сих пор умалчиваются и вопиющие факты: 2 случая инфицирования — среди пациентов кардиологического и неврологического профиля в ККБ № 2, несколько (медики даже неофициально опасаются называть точное число, держась за свои места) — среди пациентов с иными инфекционными заболеваниями в горбольнице № 11. Коронавирус подтвержден накануне у роженицы в краевом перинатальном центре.

Система здравоохранения Хабаровского края, которым, напомним, руководит врач по образованию и бывший глава профильного комитета в Госдуме Сергей Фургал, оказалась в патовой ситуации. Даже отодвинув на второй план людей с «несрочными» хворями, больницы и поликлиники региона начали захлебываться в пока еще весьма незначительном потоке анализов и лечебных противовирусных процедур.

Между тем по состоянию на 21 апреля край лидирует среди дальневосточных территорий как по темпам прироста заболевших, так и по абсолютному показателю — 243 случая COVID-19.

#Новости#Хабаровский край#Общество#COVID-19
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