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Posted 22 апреля 2020, 08:51

Published 22 апреля 2020, 08:51

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Радиоактивные запчасти от AUDI снова попали во Владивосток

22 апреля 2020, 08:51
Таможенники Владивостока нашли радиоактивные запчасти от AUDI. Это те самые запчасти, которые уже пытались привезти в регион. Но их вернули в Японию.

По информации пресс-службы Владивостокской таможни, такие же запчасти ранее пытались перевезти из Японии в Приморье через Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни. Запчасти были признаны радиоактивными, поэтому их вернули в Японию.

На этот раз те же самые запчасти были обнаружены в совершенно другом таможенном пункте. Они пришли в регион несколькими разными партиями. И также не прошли радиационный контроль. Скорее всего, их снова вернут в Японию.

Ранее «Восток-Медиа» уже писало о запчастях от AUDI, которые были загрязнены бета-излучением. За весь период 2020 года это уже седьмой случай, когда в край попадают радиационные предметы через таможенный пункт.

#Новости#Общество#Владивосток#Радиационный фон
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