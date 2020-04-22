Радиоактивные запчасти от AUDI снова попали во Владивосток

Posted 22 апреля 2020, 08:51
Published 22 апреля 2020, 08:51
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По информации пресс-службы Владивостокской таможни, такие же запчасти ранее пытались перевезти из Японии в Приморье через Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни. Запчасти были признаны радиоактивными, поэтому их вернули в Японию.
На этот раз те же самые запчасти были обнаружены в совершенно другом таможенном пункте. Они пришли в регион несколькими разными партиями. И также не прошли радиационный контроль. Скорее всего, их снова вернут в Японию.
Ранее «Восток-Медиа» уже писало о запчастях от AUDI, которые были загрязнены бета-излучением. За весь период 2020 года это уже седьмой случай, когда в край попадают радиационные предметы через таможенный пункт.