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Posted 23 апреля 2020, 13:49

Published 23 апреля 2020, 13:49

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

«Абстрактные обещания никому не нужны». Путин призвал банки помогать людям на деле

23 апреля 2020, 13:49
Абстрактные обещания по поддержке жителей России и бизнеса никому не нужны и ни на что не влияют – об этом в ходе прошедшего 23 апреля совещания по вопросам банковского кредитования экономики заявил президент РФ Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, пандемия коронавирусной инфекции угрожает не только жизни и здоровью людей, но и экономике страны. В этой связи особенно важно, объединив усилия, минимизировать социально-экономические потери.

Именно поэтому в России были приняты решения по поддержке семей с маленькими детьми, граждан, потерявших работу, предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

«Сразу отмечу, что важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу», - подчеркнул президент.

Вместе с тем, глава государства отметил: именно на этом этапе возникают проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты.

«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи», - отметил Владимир Путин. - Что считаю принципиально важным подчеркнуть: о принятых решениях мало объявить. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во время совещания с членами правительства 15 апреля президент России Владимир Путин озвучил ряд новых мер для поддержки бизнеса в связи с эпидемией коронавируса.

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#Новости#Экономика#Россия
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