«Абстрактные обещания никому не нужны». Путин призвал банки помогать людям на деле

«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи», - отметил Владимир Путин. - Что считаю принципиально важным подчеркнуть: о принятых решениях мало объявить. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким».