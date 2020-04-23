Решила наказать: жительница Приморья оговорила собственного сына

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что её ограбил собственный сын, который недавно вышел из мест лишения свободы. По словам заявительницы, она пришла с работы и увидела, что её отпрыск выпил и спит. Зная, что денег у мужчины нет, мать предположила, что её сын продал что-то из вещей, находящихся в доме, чтобы приобрести себе алкоголь. Осмотревшись, женщина обнаружила, что не хватает бензопилы. Она разозлилась и, недолго думая, заявила в полицию о краже.