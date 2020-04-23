Решила наказать: жительница Приморья оговорила собственного сына

Posted 23 апреля 2020, 10:11
Published 23 апреля 2020, 10:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в селе Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района.
Женщина позвонила в полицию и сообщила, что её ограбил собственный сын, который недавно вышел из мест лишения свободы. По словам заявительницы, она пришла с работы и увидела, что её отпрыск выпил и спит. Зная, что денег у мужчины нет, мать предположила, что её сын продал что-то из вещей, находящихся в доме, чтобы приобрести себе алкоголь. Осмотревшись, женщина обнаружила, что не хватает бензопилы. Она разозлилась и, недолго думая, заявила в полицию о краже.
Стражи порядка провели расследование и выяснили, что на самом деле бензопила принадлежала сыну: работая в местах заключения, он получил 10 тысяч рублей и отправил их матери на покупку инструмента.
Таким образом, мать не просто оговорила своего сына, но и стала фигуранткой уголовного дела по части 1 статьи 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.
В результате женщина была оштрафована на 5000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье женщина обвинила совершенно незнакомого ей мужчину в домогательствах к ребёнку.