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Posted 23 апреля 2020, 10:11

Published 23 апреля 2020, 10:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

пенсионерка

Решила наказать: жительница Приморья оговорила собственного сына

23 апреля 2020, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi. пенсионерка
Жительница Приморья оштрафована на 5 тысяч рублей за ложный донос на собственного сына.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в селе Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что её ограбил собственный сын, который недавно вышел из мест лишения свободы. По словам заявительницы, она пришла с работы и увидела, что её отпрыск выпил и спит. Зная, что денег у мужчины нет, мать предположила, что её сын продал что-то из вещей, находящихся в доме, чтобы приобрести себе алкоголь. Осмотревшись, женщина обнаружила, что не хватает бензопилы. Она разозлилась и, недолго думая, заявила в полицию о краже.

Стражи порядка провели расследование и выяснили, что на самом деле бензопила принадлежала сыну: работая в местах заключения, он получил 10 тысяч рублей и отправил их матери на покупку инструмента.

Таким образом, мать не просто оговорила своего сына, но и стала фигуранткой уголовного дела по части 1 статьи 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

В результате женщина была оштрафована на 5000 рублей.

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