Ещё потерпите: Борис Кубай — о погоде на следующей неделе

По информации сотрудников портала «Примпогода», в крае в субботу, 25 апреля, пройдёт замыкающий циклон, из-за чего на большей части возможен дождь, а в некоторых районах даже снег. Однако, по словам главного синоптика края, это даже к лучшему — циклон «потянет» за собой холодный тропосферный вихрь, из-за которого всю неделю погода в регионе была неустойчивой.