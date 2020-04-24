Ещё потерпите: Борис Кубай — о погоде на следующей неделе

Posted 24 апреля 2020, 08:03
Published 24 апреля 2020, 08:03
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По информации сотрудников портала «Примпогода», в крае в субботу, 25 апреля, пройдёт замыкающий циклон, из-за чего на большей части возможен дождь, а в некоторых районах даже снег. Однако, по словам главного синоптика края, это даже к лучшему — циклон «потянет» за собой холодный тропосферный вихрь, из-за которого всю неделю погода в регионе была неустойчивой.
Уже с понедельника, 27 апреля, с прогретого Китая начнёт поступать воздушная масса. Последние дни апреля и первые дни мая порадуют приморцев летним теплом.
Как оказалось, Борис Кубай даже не поменял резину на своём автомобиле. Но это вовсе не потому, что апрель в этом году «радует» приморцев снегом.
«А просто было некогда», — прокомментировал главный синоптик региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, в Приморье будет идти дождь. Временами снег. Погода создаст приморцам благоприятные условия для самоизоляции.