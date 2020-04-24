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Posted 24 апреля 2020, 03:28

Published 24 апреля 2020, 03:28

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220

Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220

24 апреля 2020, 03:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае за последние сутки зарегистрировано ещё 35 случаев COVID-19. Часть из них — контактные, 10 — завозных.

По информации регионального штаба, в регионе зафиксировано ещё 35 новых случая заболевания COVID-19.

«Это вновь выявленные контактные граждане (речь идёт о контактах в групповом очаге (тысячекоечная больница), семейном заражении), а также около 10 завозных случаев из Москвы», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора Приморского края.

Получается, что с начала эпидемии в крае опасный диагноз был подтверждён уже 220 раз. 23 человека выздоровели, 2, к сожалению, скончались.

Пренебрегать правилами самоизоляции нельзя. Особенно важно это понимать, так как участились случаи бессимптомного протекания заболевания.

#Новости#Общество#COVID-19
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