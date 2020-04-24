Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220

Posted 24 апреля 2020, 03:28
Published 24 апреля 2020, 03:28
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации регионального штаба, в регионе зафиксировано ещё 35 новых случая заболевания COVID-19.
«Это вновь выявленные контактные граждане (речь идёт о контактах в групповом очаге (тысячекоечная больница), семейном заражении), а также около 10 завозных случаев из Москвы», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора Приморского края.
Получается, что с начала эпидемии в крае опасный диагноз был подтверждён уже 220 раз. 23 человека выздоровели, 2, к сожалению, скончались.
Пренебрегать правилами самоизоляции нельзя. Особенно важно это понимать, так как участились случаи бессимптомного протекания заболевания.