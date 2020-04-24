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Posted 24 апреля 2020, 07:30

Published 24 апреля 2020, 07:30

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

В кармане у жительницы Приморья поместились чайник, плита и магнитофон

В кармане у жительницы Приморья поместились чайник, плита и магнитофон

24 апреля 2020, 07:30
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Полиция
Необычные заявления поступают в дежурную службу сотрудников полиции. Некоторые из них могут показаться настоящим вымыслом. Однако, как утверждают сотрудники полиции, звонки от приморцев с крайне неожиданными предложениями действительно поступают.

Необычную рубрику организовали сотрудники УМВД России по Приморскому краю в социальной сети Instagram под названием «Примите заявление». Представители правоохранительных органов рассказали об интересном случае, который произошёл в селе Лётно-Хвалынское в Спасском районе края.

Так, в дежурную часть обратилась девушка. И попросила принять заявление. Она пояснила, что из кармана её шубы похитили ключи от квартиры, чайник, электрическую плиту и магнитофон. И тем самым ей причинили ущерб в размере пяти тысяч рублей.

«Как в один карман могло поместиться столько вещей, наверное, известно одним девушкам», — прокомментировали сотрудники правоохранительных органов.

Конечно, скорее всего, заявление у девушки не приняли. Однако случай незамеченным не остался.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, а есть и реальные случаи ограбления. Так, в Дальнегорском городском округе мужчина ворвался в квартиру к женщине, сорвал с неё ювелирные украшения и скрылся.

#Новости#Общество#Владивосток#Полиция
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