В кармане у жительницы Приморья поместились чайник, плита и магнитофон

Posted 24 апреля 2020, 07:30
Published 24 апреля 2020, 07:30
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Необычную рубрику организовали сотрудники УМВД России по Приморскому краю в социальной сети Instagram под названием «Примите заявление». Представители правоохранительных органов рассказали об интересном случае, который произошёл в селе Лётно-Хвалынское в Спасском районе края.
Так, в дежурную часть обратилась девушка. И попросила принять заявление. Она пояснила, что из кармана её шубы похитили ключи от квартиры, чайник, электрическую плиту и магнитофон. И тем самым ей причинили ущерб в размере пяти тысяч рублей.
«Как в один карман могло поместиться столько вещей, наверное, известно одним девушкам», — прокомментировали сотрудники правоохранительных органов.
Конечно, скорее всего, заявление у девушки не приняли. Однако случай незамеченным не остался.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, а есть и реальные случаи ограбления. Так, в Дальнегорском городском округе мужчина ворвался в квартиру к женщине, сорвал с неё ювелирные украшения и скрылся.