В кармане у жительницы Приморья поместились чайник, плита и магнитофон

Так, в дежурную часть обратилась девушка. И попросила принять заявление. Она пояснила, что из кармана её шубы похитили ключи от квартиры, чайник, электрическую плиту и магнитофон. И тем самым ей причинили ущерб в размере пяти тысяч рублей.