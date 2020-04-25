Студентка ТГМУ, которая работала в больнице, заразилась COVID-2019

Posted 25 апреля 2020, 09:00
Published 25 апреля 2020, 09:00
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства региона, девушка ушла со смены 18 апреля. 20 апреля она должна была выйти снова. Однако она сослалась на плохое самочувствие и осталась дома. Позже у неё была диагностирована коронавирусная инфекция.
В отделении, где работала девушка, временно приостановлена госпитализация новых пациентов. Сейчас специалисты выясняют, с кем могла контактировать инфицированная.
В Тихоокеанском государственном медицинском университете сообщили, что в настоящее время студентка находится в инфекционном госпитале, ее состояние удовлетворительное.
«В общежитии, где проживала студентка, нашими службами совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора предприняты все необходимые меры дезинфекции. Продезинфицировано место проживания, все места общего пользования», — подчеркнули в ВУЗе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже более 200 человек заразились коронавирусом в Приморье.