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Posted 25 апреля 2020, 09:00

Published 25 апреля 2020, 09:00

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

коронавирус

Студентка ТГМУ, которая работала в больнице, заразилась COVID-2019

25 апреля 2020, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
Студентка Тихоокеанского государственного медицинского университета заразилась коронавирусной инфекцией. Она получила положительные результаты теста на COVID-2019. Она работала медицинской сестрой в детской клинической больнице № 1.

По информации пресс-службы правительства региона, девушка ушла со смены 18 апреля. 20 апреля она должна была выйти снова. Однако она сослалась на плохое самочувствие и осталась дома. Позже у неё была диагностирована коронавирусная инфекция.

В отделении, где работала девушка, временно приостановлена госпитализация новых пациентов. Сейчас специалисты выясняют, с кем могла контактировать инфицированная.

В Тихоокеанском государственном медицинском университете сообщили, что в настоящее время студентка находится в инфекционном госпитале, ее состояние удовлетворительное.

«В общежитии, где проживала студентка, нашими службами совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора предприняты все необходимые меры дезинфекции. Продезинфицировано место проживания, все места общего пользования», — подчеркнули в ВУЗе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже более 200 человек заразились коронавирусом в Приморье.

#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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