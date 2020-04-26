Оперштаб: ещё 1 человек умер от коронавируса в Приморье

Оперштаб обновил (26 апреля в 12:00 по Москве) статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 6361 человека (рекордно высокий показатель), итого — 80 949 человек. За это же время вылечились 517 человек (всего 6767). За сутки скончались 66 человек, всего — 747.