Оперштаб: ещё 1 человек умер от коронавируса в Приморье

Posted 26 апреля 2020, 09:34
Published 26 апреля 2020, 09:34
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Оперштаб обновил (26 апреля в 12:00 по Москве) статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 6361 человека (рекордно высокий показатель), итого — 80 949 человек. За это же время вылечились 517 человек (всего 6767). За сутки скончались 66 человек, всего — 747.
По информации на сайте стопкоронавирус.рф, в Приморском крае диагноз подтверждён уже 278 раз, 33 человека выздоровели, а 3 — скончались. Ранее сообщалось о 2 летальных случаях. В правительстве региона уточнили, что скончался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.
Между тем, граждане продолжают пренебрегать правилами самоизоляции. Свидетелями многочисленных нарушений становятся сотрудники полиции, проверяющие сознательность граждан.