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Posted 26 апреля 2020, 09:34

Published 26 апреля 2020, 09:34

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Оперштаб: ещё 1 человек умер от коронавируса в Приморье

26 апреля 2020, 09:34
Сюжет
COVID-19
В России зарегистрирован 6361 новый случай заражения коронавирусом. В Приморском крае количество заболевших достигло 278. Кроме того, сообщается о третьем летальном случае в регионе.

Оперштаб обновил (26 апреля в 12:00 по Москве) статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 6361 человека (рекордно высокий показатель), итого — 80 949 человек. За это же время вылечились 517 человек (всего 6767). За сутки скончались 66 человек, всего — 747.

По информации на сайте стопкоронавирус.рф, в Приморском крае диагноз подтверждён уже 278 раз, 33 человека выздоровели, а 3 — скончались. Ранее сообщалось о 2 летальных случаях. В правительстве региона уточнили, что скончался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Между тем, граждане продолжают пренебрегать правилами самоизоляции. Свидетелями многочисленных нарушений становятся сотрудники полиции, проверяющие сознательность граждан.

#Новости#Общество#COVID-19
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