COVID-19 подтвердился в Приморском крае уже 302 раза

Posted 27 апреля 2020, 04:09
Published 27 апреля 2020, 04:09
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
11 человек от общего числа зараженных за минувшие 24 часа — сотрудники скорой медицинской помощи Находки.
В краевом Минздраве подчеркнули, что в оперативном режиме был отработан алгоритм оказания скорой медицинской помощи населению Находки в новых условиях.
«Сегодня на помощь Находки откликнулись коллеги со всего Приморского края — из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас было восемь бригад, которые ежесуточно выходили на линию, столько же создано и сегодня. Обслуживание населения идет в штатном режиме», — сообщил главный врач СМП Находки Андрей Джирма.
Как писало «Восток-Медиа» ранее, 26 апреля от коронавируса умер еще один приморец. С начала эпидемии 33 человека справились с диагнозом, их уже выписали и отправили по домам.