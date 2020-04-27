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Posted 27 апреля 2020, 04:09

Published 27 апреля 2020, 04:09

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

COVID-19 подтвердился в Приморском крае уже 302 раза

27 апреля 2020, 04:09
Сюжет
COVID-19
С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции. Еще 24 приморца получили положительные тесты на COVID-19 за последние сутки.

11 человек от общего числа зараженных за минувшие 24 часа — сотрудники скорой медицинской помощи Находки.

В краевом Минздраве подчеркнули, что в оперативном режиме был отработан алгоритм оказания скорой медицинской помощи населению Находки в новых условиях.

«Сегодня на помощь Находки откликнулись коллеги со всего Приморского края — из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас было восемь бригад, которые ежесуточно выходили на линию, столько же создано и сегодня. Обслуживание населения идет в штатном режиме», — сообщил главный врач СМП Находки Андрей Джирма.

Как писало «Восток-Медиа» ранее, 26 апреля от коронавируса умер еще один приморец. С начала эпидемии 33 человека справились с диагнозом, их уже выписали и отправили по домам.

#Новости#Общество#COVID-19#Самоизоляция
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