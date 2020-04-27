COVID-19 подтвердился в Приморском крае уже 302 раза

«Сегодня на помощь Находки откликнулись коллеги со всего Приморского края — из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас было восемь бригад, которые ежесуточно выходили на линию, столько же создано и сегодня. Обслуживание населения идет в штатном режиме», — сообщил главный врач СМП Находки Андрей Джирма.