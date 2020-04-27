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Posted 27 апреля 2020, 07:24

Published 27 апреля 2020, 07:24

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

радуга

Дождь и +19 градусов: синоптики рассказали о сюрпризах погоды в Приморье

27 апреля 2020, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi. радуга
Сюжет
Погода
В ближайшие сутки погода в Приморье будет неустойчивой. В отдельных районах края во вторник, 28 апреля, возможны небольшие дождь. Однако погода не обделит жителей региона теплом. В некоторых районах края воздух прогреется до +20 градусов.

По информации сотрудников портала «Примпогода», пока погоду в регионе определяют фронтальные разделы. В некоторых районах и во Владивостоке, в частности, в понедельник, 27 апреля, прошёл небольшой дождь.

В ночь на вторник, 28 апреля, тенденция на тепло продолжится. Столбики термометров в ночные часы опустятся всего до +5 градусов. А в дневное время в отдельных районах края потеплеет до +19 градусов. Но вероятность дождя всё же сохраняется.

В столице Дальнего Востока в ближайшие сутки существенных осадков не ожидается. Будет теплее, чем в понедельник, 27 апреля. Столбики термометров поднимутся до 14 градусов, а в пригороде — до +17 градусов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что главный синоптик региона Борис Кубай пообещал приморцам летнее тепло. Первый день мая вообще будет очень жарким.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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