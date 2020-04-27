Дождь и +19 градусов: синоптики рассказали о сюрпризах погоды в Приморье

В ночь на вторник, 28 апреля, тенденция на тепло продолжится. Столбики термометров в ночные часы опустятся всего до +5 градусов. А в дневное время в отдельных районах края потеплеет до +19 градусов. Но вероятность дождя всё же сохраняется.