Работа в такси стала для приморца настоящим испытанием

Posted 27 апреля 2020, 02:07
Published 27 апреля 2020, 02:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в полицию поступило заявление о том, что избит водитель такси. Представителям правоохранительных органов пострадавший рассказал, что в один из дней он подвозил нетрезвых пассажиров. В дальнейшем они решили угнать автомобиль и, угрожая ножом, избили водителя, забрали автомобиль и скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.
В кротчайшие сроки сотрудникам полиции удалось задержать угонщиков. Ими оказались два брата, у одного из которых уже ест судимость. Они сознались в содеянном.
В отношении них возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В случае, если их вина будет полностью доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что восемь лет назад один из жителей региона ударил сотрудника полиции и скрылся. «Бегал» от представителей правоохранительных органов он восемь лет. Но его всё же удалось найти.