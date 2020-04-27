Работа в такси стала для приморца настоящим испытанием

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в полицию поступило заявление о том, что избит водитель такси. Представителям правоохранительных органов пострадавший рассказал, что в один из дней он подвозил нетрезвых пассажиров. В дальнейшем они решили угнать автомобиль и, угрожая ножом, избили водителя, забрали автомобиль и скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.