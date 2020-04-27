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Posted 27 апреля 2020, 02:07

Published 27 апреля 2020, 02:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

такси

Работа в такси стала для приморца настоящим испытанием

27 апреля 2020, 02:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. такси
Сюжет
Такси
Мужчина в Кавалеровском районе Приморья подвозил нетрезвых пассажиров. Он работал в одной из таксомоторных компаний. В итоге, водителя такси избили. А потом подозреваемые забрали у него автомобиль и скрылись с места происшествия. Один из них уже был ранее судим.

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в полицию поступило заявление о том, что избит водитель такси. Представителям правоохранительных органов пострадавший рассказал, что в один из дней он подвозил нетрезвых пассажиров. В дальнейшем они решили угнать автомобиль и, угрожая ножом, избили водителя, забрали автомобиль и скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.

В кротчайшие сроки сотрудникам полиции удалось задержать угонщиков. Ими оказались два брата, у одного из которых уже ест судимость. Они сознались в содеянном.

В отношении них возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В случае, если их вина будет полностью доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что восемь лет назад один из жителей региона ударил сотрудника полиции и скрылся. «Бегал» от представителей правоохранительных органов он восемь лет. Но его всё же удалось найти.

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#Новости#Владивосток#Такси#Уголовное дело#Драка
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